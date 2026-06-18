« Trump est un menteur » : Robert Ménard fustige l’accord de paix conclu avec l’Iran

Invité de La Grande interview Europe 1-CNews ce jeudi matin, le maire de Béziers Robert Ménard a vivement critiqué l’accord de paix signé entre les États-Unis et l’Iran sous l’égide de Donald Trump. Au micro de Laurence Ferrari, l’édile a estimé que le président américain n’avait pas atteint les objectifs qu’il s’était lui-même fixés au début du conflit.

« Je ne trouve pas que ce soit un bon accord », a déclaré Robert Ménard, dénonçant notamment le maintien du programme balistique iranien et les concessions accordées à Téhéran. L’accord prévoit notamment la levée progressive des sanctions américaines, des investissements massifs dans l’économie iranienne et la réouverture du détroit d’Ormuz, avec la mise en place de droits de passage.

Le maire de Béziers a également regretté l’absence de changement politique en Iran. « Trump a incité le peuple iranien à se révolter. Et tout ça pour ça ? C’est un menteur absolu », a-t-il lancé, estimant que le président américain ne pouvait pas présenter cet accord comme une victoire.

Au cours de cet entretien, Robert Ménard a par ailleurs appelé à dépasser les clivages traditionnels en vue de l’élection présidentielle de 2027. « Il faut passer au-dessus des partis politiques », a-t-il affirmé, plaidant pour des rapprochements sur les grands sujets de société et de souveraineté.