Michel Drucker embarrassé par le scandale Patrick Bruel: «C’est l’affaire de la justice»

Michel Drucker a été interrogé sur l’affaire Patrick Bruel alors qu’il était présent au 65e Festival de Télévision de Monte-Carlo, où il a reçu une Nymphe d’or pour l’ensemble de sa carrière. L’animateur de Vivement dimanche, qui a accueilli Patrick Bruel à de nombreuses reprises dans ses émissions, a refusé d’entrer dans le fond du dossier judiciaire : « C’est un sujet que je n’aborde pas. »

« Je ne parlerai pas de Patrick Bruel »

Michel Drucker a ensuite expliqué qu’il ne souhaitait pas commenter publiquement la situation du chanteur. Il a déclaré : « Je ne parlerai pas de Patrick Bruel parce que, d’abord, il n’aimerait pas. » L’animateur n’a pas développé davantage sur les accusations visant Patrick Bruel. Il n’a pas commenté les plaintes, ni les qualifications retenues par la justice, ni les déclarations des plaignantes. Il s’est limité à rappeler son lien ancien avec l’artiste.

« Je l’ai connu à ses débuts »

Michel Drucker a évoqué sa relation professionnelle de longue date avec Patrick Bruel, qu’il connaît depuis les débuts médiatiques du chanteur. Il a résumé ce lien en une phrase : « C’est quelqu’un que j’ai connu à ses débuts et pour qui j’ai beaucoup de respect. »

Patrick Bruel, 67 ans, fait face à une procédure judiciaire lourde. Le chanteur et comédien a été mis en examen pour viol, tentative de viol, agression sexuelle et harcèlement sexuel dans quatre affaires. Il a également été placé sous le statut de témoin assisté dans quatre autres dossiers. Michel Drucker a terminé son intervention en renvoyant le dossier aux magistrats : « Et le reste, c’est l’affaire de la justice. »

Bruel sous contrôle judiciaire

Pour rappel, après sa mise en examen, Patrick Bruel a été placé sous contrôle judiciaire. Le parquet de Nanterre avait requis son placement en détention provisoire, mais le juge des libertés et de la détention l’a laissé libre sous conditions. Une caution de 500 000 euros a notamment été fixée. Son contrôle judiciaire comprend aussi plusieurs obligations et interdictions, dont l’interdiction de quitter le territoire français, l’obligation de remettre son passeport, l’interdiction d’entrer en contact avec les plaignantes et l’obligation de justifier de soins psychologiques.