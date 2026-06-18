Les cours du pétrole chutent après l’accord entre Washington et Téhéran

Les marchés pétroliers ont fortement réagi à la signature du protocole d’accord entre les États-Unis et l’Iran. Jeudi, les prix du brut ont reculé de plus de 3 % lors des échanges asiatiques, les investisseurs saluant une détente géopolitique susceptible de sécuriser l’approvisionnement mondial en énergie.

Vers 6h25 GMT, le baril de WTI américain cédait 3,40 % pour s’établir à 74,18 dollars. Le Brent de la mer du Nord, référence internationale, reculait de son côté de 3,02 % à 77,15 dollars. Les opérateurs considèrent que l’accord réduit considérablement les risques de perturbation du trafic maritime dans le détroit d’Ormuz.

Le détroit d’Ormuz au cœur des inquiétudes

Le protocole signé par les autorités américaines et iraniennes prévoit notamment la réouverture du détroit d’Ormuz, passage stratégique par lequel transite habituellement près d’un cinquième du pétrole consommé dans le monde. Les restrictions observées ces derniers mois avaient contribué à alimenter les tensions sur les marchés énergétiques et à faire grimper les cours du brut.

Pour les investisseurs, la perspective d’un retour progressif à la normale dans cette zone stratégique éloigne le risque d’une rupture d’approvisionnement. Une partie de la hausse enregistrée depuis plusieurs semaines reposait sur la crainte d’un blocage durable des exportations énergétiques du Golfe.