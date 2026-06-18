Concert interdit de LFI : Manuel Bompard conteste les arguments du gouvernement

La polémique autour de l’interdiction du concert organisé par La France insoumise se poursuit. Au lendemain de la décision préfectorale empêchant la tenue de l’événement prévu place de la République à Paris, le coordinateur du mouvement, Manuel Bompard, a répondu aux critiques formulées par plusieurs membres du gouvernement.

Sur le réseau social X, le député des Bouches-du-Rhône a rejeté les arguments liés au maintien de l’ordre avancés par l’exécutif. Il affirme que les précédents rassemblements organisés par La France insoumise se sont déroulés sans incident majeur, citant notamment un événement ayant réuni selon lui 26 000 personnes à Saint-Denis quelques jours auparavant.

LFI dénonce une décision politique

Manuel Bompard a également répondu à la porte-parole du gouvernement, Maud Bregeon, qui avait défendu la décision du préfet en expliquant qu’elle visait à protéger les habitants et à préserver l’ordre public. Le responsable insoumis estime au contraire qu’aucun élément concret ne justifiait une telle interdiction.

Le coordinateur de LFI a aussi contesté les déclarations de la ministre Aurore Bergé concernant une éventuelle privatisation de l’espace public. Selon lui, l’organisation d’un concert sur la place de la République ne constitue en aucun cas une appropriation de cet espace emblématique de la capitale.

Enfin, Manuel Bompard a tenu à démentir certaines informations circulant depuis plusieurs jours autour de la programmation de l’événement. Il affirme que le rappeur Médine ainsi que le Comité Adama ne figuraient pas parmi les participants prévus. Cette controverse intervient dans un contexte de tensions croissantes entre le gouvernement et La France insoumise, qui dénonce une atteinte à la liberté de réunion et d’expression.