Corée du Sud : le Parlement ouvre une enquête après le chaos provoqué par des pénuries de bulletins de vote

Le Parlement sud-coréen a lancé jeudi une enquête parlementaire de 45 jours sur la Commission électorale nationale après les graves perturbations qui ont marqué les élections locales du 3 juin. Des pénuries de bulletins de vote dans plusieurs bureaux ont provoqué de longues attentes, alimenté la colère des électeurs et déclenché une crise politique.

La décision a été approuvée lors d’une séance plénière de l’Assemblée nationale. Les parlementaires souhaitent déterminer les causes exactes des dysfonctionnements qui ont affecté le scrutin et évaluer les responsabilités de la Commission électorale nationale ainsi que des commissions électorales régionales.

L’affaire a provoqué une vive réaction dans le pays. Des manifestations ont éclaté devant certains centres de dépouillement, tandis que le président de la Commission électorale nationale a présenté sa démission face aux critiques croissantes. Le président sud-coréen, Lee Jae Myung, a lui-même appelé à une enquête approfondie sur les événements.

Les législateurs estiment que les pénuries de bulletins ont porté atteinte au droit de vote de nombreux citoyens et mis en évidence des failles importantes dans l’organisation des élections. L’enquête devra également proposer des pistes de réforme pour restaurer la confiance du public dans le système électoral.

La commission spéciale chargée de l’enquête réunira des représentants du parti au pouvoir, le Parti démocrate, du principal parti d’opposition, le Parti du pouvoir populaire (PPP), ainsi que de plusieurs formations mineures. Elle sera présidée par le député du PPP Yoon Sang-hyun.

Le président de l’Assemblée nationale, Cho Jeong-sik, a souligné que cette enquête ne constituait pas une fin en soi mais le début d’un processus de réforme. Selon lui, les travaux parlementaires devront identifier précisément les causes du fiasco électoral et déboucher sur des mesures capables de garantir des élections auxquelles les citoyens pourront pleinement faire confiance à l’avenir.