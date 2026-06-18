Anne Le Hénanff : « L’intelligence artificielle va transformer davantage de métiers qu’elle n’en supprimera »

L’intelligence artificielle va profondément modifier le monde du travail dans les prochaines années. Invitée de franceinfo, la ministre déléguée chargée de l’Intelligence artificielle et du Numérique, Anne Le Hénanff, a reconnu que certaines professions pourraient disparaître sous l’effet de cette révolution technologique.

« Je pense que l’IA va supprimer des métiers, ce serait malhonnête de dire le contraire. Par contre, l’IA va surtout transformer des métiers », a déclaré la ministre. Selon elle, les évolutions à venir concerneront avant tout les tâches réalisées au quotidien plutôt que l’existence même de nombreuses professions.

« Une opportunité » pour les salariés

Anne Le Hénanff estime que l’intelligence artificielle doit être envisagée comme un outil capable d’améliorer les conditions de travail. Elle souligne notamment le potentiel de ces technologies pour automatiser certaines démarches administratives jugées répétitives et chronophages.

« L’IA, il faut le voir avant tout comme une opportunité. Ça libère du temps administratif, très fastidieux », a-t-elle expliqué. Cette évolution pourrait permettre aux salariés de consacrer davantage de temps à des missions à plus forte valeur ajoutée ou nécessitant une expertise humaine.

Le gouvernement multiplie depuis plusieurs mois les initiatives pour accélérer le développement de l’intelligence artificielle en France. De nouveaux investissements publics ont récemment été annoncés afin de soutenir la recherche, les infrastructures de calcul et les entreprises du secteur.

La question de l’emploi demeure toutefois l’un des principaux sujets de débat autour de l’essor de l’IA. Si certains experts anticipent la disparition de certaines tâches ou fonctions, d’autres soulignent que les précédentes révolutions technologiques ont également créé de nouveaux métiers et de nouvelles compétences.