La réouverture du détroit d’Ormuz pourrait provoquer un afflux massif de pétrole et faire chuter les prix

La réouverture attendue du détroit d’Ormuz à la suite de l’accord intérimaire conclu entre les États-Unis et l’Iran pourrait entraîner une baisse significative des prix du pétrole. Selon plusieurs acteurs du secteur énergétique, des dizaines de millions de barils actuellement bloqués dans le Golfe pourraient rapidement rejoindre les marchés mondiaux, augmentant fortement l’offre disponible.

Le détroit d’Ormuz constitue l’une des voies maritimes les plus stratégiques de la planète pour le transport des hydrocarbures. Sa fermeture durant le conflit a perturbé les exportations de plusieurs producteurs du Moyen-Orient, contraints de recourir à des solutions alternatives pour acheminer leur pétrole.

D’après les estimations de la société d’analyse Kpler, environ 93 millions de barils de pétrole non iranien seraient actuellement bloqués dans la région. La reprise du trafic maritime permettrait à ces volumes d’être progressivement écoulés sur les marchés internationaux, exerçant une pression à la baisse sur les cours du brut.

Les analystes estiment également que l’assouplissement des restrictions américaines visant les exportations iraniennes pourrait avoir un impact supplémentaire. Selon Kpler, près de 72 millions de barils de pétrole iranien seraient stockés à bord de pétroliers au large de Chabahar et pourraient être commercialisés si Washington accordait un allégement plus large des sanctions.

Cette perspective intervient alors que les producteurs du Golfe ont déjà augmenté leurs exportations ces dernières semaines grâce à des transferts de cargaisons entre navires au large des côtes des Émirats arabes unis et d’Oman. Cette hausse de l’offre a déjà contribué à réduire les primes appliquées au pétrole du Moyen-Orient sur le marché au comptant.

Toutefois, certains experts soulignent que l’impact pourrait être limité par la faiblesse actuelle des marges de raffinage. De nombreux raffineurs asiatiques ont déjà sécurisé leurs approvisionnements pour les mois de juin à août, ce qui pourrait freiner la demande immédiate de nouvelles cargaisons malgré l’abondance attendue de pétrole disponible.

Pour les marchés énergétiques, la réouverture du détroit d’Ormuz représente néanmoins un tournant majeur. Après plusieurs mois de tensions ayant alimenté les craintes de pénurie, les opérateurs se préparent désormais à un scénario inverse : celui d’un afflux massif de brut susceptible de détendre durablement les prix mondiaux de l’énergie.