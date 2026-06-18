Quatre ans après la chute de Marioupol, les combattants d’Azov intensifient leurs frappes contre les forces russes

Quatre ans après la prise de Marioupol par les forces russes, le régiment ukrainien Azov affirme avoir repris l’initiative en ciblant les positions et les lignes logistiques russes autour de sa ville d’origine. Devenu un symbole de la résistance ukrainienne après le siège de 2022, le groupe s’est reconstitué et promet d’intensifier ses opérations.

La bataille de Marioupol, qui s’est achevée en mai 2022 après des mois de combats, avait marqué une lourde défaite pour l’unité. Des centaines de combattants d’Azov avaient alors été tués ou capturés lors de la chute de la ville portuaire stratégique située sur la mer d’Azov.

Depuis, l’unité a été reconstruite et intégrée à une structure militaire plus importante. Selon ses responsables, elle concentre désormais une partie de ses efforts sur les zones entourant Marioupol, avec pour objectif de perturber les capacités russes dans cette région occupée.

Les opérations menées par Azov s’inscrivent dans une stratégie plus large de l’armée ukrainienne visant à frapper les infrastructures logistiques russes. Kiev cherche notamment à compliquer l’acheminement des troupes, des équipements et des munitions vers les zones de combat situées dans le sud et l’est de l’Ukraine.

Les responsables de l’unité estiment que son renforcement récent lui permettra de mener davantage d’opérations à l’avenir. Ils présentent ces actions comme une réponse à l’occupation de Marioupol, devenue l’un des symboles les plus marquants de la guerre entre la Russie et l’Ukraine.

Alors que le conflit se poursuit pour une cinquième année, Marioupol conserve une forte valeur stratégique et symbolique pour les deux camps. Pour les combattants d’Azov, la ville reste au cœur de leur identité et de leur engagement militaire, malgré la perte de leur ancienne base lors des premières phases de la guerre.