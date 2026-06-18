Daveigh Chase, voix de Lilo et visage terrifiant de «The Ring», est morte à 35 ans

L’actrice américaine Daveigh Chase, révélée au début des années 2000 par Lilo & Stitch et The Ring, est morte à l’âge de 35 ans. Selon son compagnon Roy Hernandez, elle est décédée mardi après avoir souffert d’une méningite et de graves infections sanguines ayant entraîné des complications. Elle avait été hospitalisée à Los Angeles au début du mois de juin.

Son nom reste attaché à deux rôles très différents, sortis la même année, en 2002. Pour le grand public, Daveigh Chase était à la fois la voix originale de Lilo Pelekai dans le film d’animation Disney Lilo & Stitch et l’inoubliable Samara Morgan, silhouette inquiétante du film d’horreur The Ring. Deux personnages devenus cultes, qui avaient fait d’elle l’une des jeunes actrices les plus remarquées de sa génération.

Lilo, Samara : deux rôles, une année décisive

Née à Las Vegas en 1990, Daveigh Chase commence très jeune dans le monde du spectacle. Après des apparitions à la télévision, elle décroche plusieurs rôles qui installent rapidement son visage et sa voix dans la culture populaire américaine.

En 2001, elle apparaît dans Donnie Darko, le film de Richard Kelly devenu par la suite une œuvre culte. Mais c’est l’année suivante qui transforme sa carrière. En 2002, elle prête sa voix à Lilo dans Lilo & Stitch, l’un des grands succès d’animation de Disney. Le personnage, petite fille hawaïenne vive, solitaire et attachante, marque durablement le public.

La même année, Daveigh Chase change complètement de registre avec The Ring, remake américain du film japonais Ring. Elle y incarne Samara Morgan, enfant silencieuse et terrifiante liée à une cassette vidéo maudite. Le rôle devient l’une des images les plus marquantes du cinéma d’horreur des années 2000. Pour cette interprétation, elle remporte le MTV Movie Award du meilleur méchant.

Une carrière entre cinéma, télévision et doublage

Après ces deux succès, Daveigh Chase continue d’enchaîner les projets. Elle reprend la voix de Lilo dans plusieurs productions liées à l’univers de Lilo & Stitch, dont Stitch! The Movie, la série animée diffusée sur Disney Channel et Leroy & Stitch .

Elle travaille aussi dans le doublage de la version américaine du Voyage de Chihiro, le film d’animation de Hayao Miyazaki. À la télévision, elle apparaît dans plusieurs séries, dont Sabrina, l’apprentie sorcière, Urgences, Charmed, The Practice ou encore Oliver Beene.

L’un de ses rôles les plus importants reste celui de Rhonda Volmer dans Big Love, la série de HBO consacrée à une famille polygame de l’Utah. Daveigh Chase y tient un personnage trouble, manipulateur, très éloigné de l’image enfantine associée à Lilo.

Une présence devenue plus rare

À partir des années 2010, Daveigh Chase se fait plus discrète. Elle apparaît encore dans quelques films, dont S. Darko, suite de Donnie Darko, puis dans Jack Gores Home et American Romance, sortis en 2016. Ces derniers rôles marquent la fin de sa présence régulière à l’écran.

L’actrice s’éloigne progressivement d’Hollywood, des tapis rouges et de l’exposition médiatique. Son parcours devient plus silencieux, loin de la visibilité qui avait accompagné ses premières années de carrière. Pour beaucoup de spectateurs, elle reste pourtant associée à des images très fortes : la tendresse de Lilo, la peur provoquée par Samara, et cette trajectoire d’enfant star entrée très tôt dans l’industrie du cinéma.

Une mort à 35 ans

Daveigh Chase avait été admise dans un hôpital de Los Angeles au début du mois de juin. Elle souffrait notamment de malnutrition avant que son état ne se dégrade. Elle a ensuite été atteinte d’une méningite et d’infections sanguines graves, provoquant des complications septiques et la défaillance de son organisme.

Sa mort, à seulement 35 ans, a suscité de nombreuses réactions chez les fans de Lilo & Stitch, de The Ring et de Donnie Darko. Beaucoup ont redécouvert à cette occasion l’étendue d’une carrière commencée très tôt, avec des rôles qui avaient marqué des publics très différents.