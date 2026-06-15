Christian Bujeau, inoubliable dentiste des «Visiteurs», est mort à 81 ans

Christian Bujeau est mort ce lundi, à l’âge de 81 ans. L’acteur s’est éteint dans la matinée, dans son département d’origine, la Charente-Maritime. Aucune précision supplémentaire n’a été communiquée sur les circonstances de sa mort.

Jean-Pierre Goulard, le dentiste devenu culte

Né le 14 octobre 1944 à Charron, Christian Bujeau avait été révélé au grand public en 1993 dans Les Visiteurs, de Jean-Marie Poiré. Il y incarnait Jean-Pierre Goulard, dentiste et mari de Béatrice, jouée par Valérie Lemercier. Le film avait attiré environ 13 millions de spectateurs en salle et installé son personnage parmi les visages les plus reconnaissables de la comédie française des années 1990. Il avait repris ce rôle dans Les Couloirs du temps : Les Visiteurs II, sorti en 1998. Dans la saga, Jean-Pierre Goulard reste le témoin dépassé du chaos provoqué par Jacquouille et Godefroy de Montmirail, deux personnages surgis du Moyen Âge dans son quotidien bourgeois.

Le maître d’armes de Kaamelott

Pour une autre génération de spectateurs, Christian Bujeau restera aussi le maître d’armes de Kaamelott. Dans la série d’Alexandre Astier, il incarnait l’entraîneur chargé de former le roi Arthur au combat. Son personnage, autoritaire, maniaque de l’hygiène et redoutable dans ses répliques, est devenu l’un des seconds rôles marquants de la série. Il avait également joué dans Hero Corp, créée par Simon Astier, ainsi que dans plusieurs séries et téléfilms français, dont H, Julie Lescaut, Joséphine ange gardien, Sous le soleil et Louis la Brocante

Formé au Conservatoire national supérieur d’art dramatique, où il avait obtenu un deuxième prix de comédie, Christian Bujeau avait d’abord construit sa carrière sur scène. Il avait été pensionnaire de la compagnie Renaud-Barrault au théâtre de l’Odéon et avait travaillé sous la direction de metteurs en scène comme Bernard Murat, Jean-Claude Brialy ou Robert Manuel. Comédien de théâtre, acteur de cinéma et de télévision, il était aussi metteur en scène, cascadeur et professeur d’art dramatique à l’école Jean Périmony. Son parcours mêlait comédie populaire, théâtre classique, vaudeville, télévision et transmission aux jeunes comédiens.

Une carrière longue, discrète et populaire

Au cinéma, Christian Bujeau avait notamment tourné dans Pédale douce, La Vérité si je mens ! 2, Alibi.com, Le Retour du héros et Inséparables. En 2024, il était encore apparu dans le téléfilm Sur la dalle, diffusé sur France 2.

Sa mort fait disparaître un second rôle familier, immédiatement identifiable, dont la carrière aura traversé plus de 50 ans de théâtre, de cinéma et de télévision.