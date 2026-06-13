Patrick Bruel visé par deux nouvelles plaintes: le dossier judiciaire s’alourdit encore

Deux nouvelles plaintes ont été déposées vendredi contre Patrick Bruel auprès du procureur de la République de Nanterre. L’une vise des faits de tentative de viol qui auraient eu lieu en 2007. La plaignante indique que le chanteur était alors de 21 ans son aîné. L’autre plainte porte sur un viol présumé en 2012. Ces deux plaintes s’ajoutent à une procédure déjà lourde, ouverte autour de plusieurs accusations de violences sexuelles visant le chanteur et acteur.

Des faits qui ne seraient pas prescrits

En droit français, le viol est un crime. Pour une victime majeure, le délai de prescription est en principe de 20 ans. Pour une victime mineure au moment des faits, le délai est plus long : 30 ans à compter de sa majorité, ce qui permet de porter plainte jusqu’à 48 ans pour un viol subi pendant l’enfance ou l’adolescence. Les faits dénoncés dans les deux nouvelles plaintes, 2007 et 2012, entrent donc, en principe, dans des délais encore compatibles avec des poursuites, sous réserve de l’appréciation judiciaire.

Une mise en examen deux jours plus tôt

Ces nouveaux dépôts arrivent deux jours après la mise en examen de Patrick Bruel pour viol, tentative de viol, agression sexuelle et harcèlement sexuel dans quatre dossiers. Il a également été placé sous le statut de témoin assisté dans quatre autres affaires. Une accusation de viol datant de 2000 à Grenoble a, elle, été jugée prescrite. Après sa garde à vue, le chanteur a été placé sous contrôle judiciaire. Les obligations fixées comprennent notamment l’interdiction de quitter le territoire, l’interdiction d’entrer en contact avec les plaignantes, l’interdiction de fréquenter des salons de massage, l’obligation de justifier de soins psychologiques et le versement d’une caution de 500 000 euros.

Plusieurs dossiers, plusieurs périodes

La procédure regroupe désormais plusieurs témoignages et plaintes portant sur des faits présumés étalés sur de nombreuses années. Parmi les dossiers déjà évoqués figurent notamment une accusation de viol en 2008 à Neuilly-sur-Seine, une tentative de viol présumée en 2010 à Bruxelles, ainsi que des faits présumés de harcèlement sexuel ou d’agression sexuelle en 2019 dans des hôtels. Le parquet de Nanterre a également évoqué des procédures concernant treize victimes pour des faits de viol, tentative de viol, agression sexuelle ou harcèlement sexuel. Certaines accusations plus anciennes pourraient être couvertes par la prescription à ce stade.

Patrick Bruel conteste les accusations

Patrick Bruel conteste l’ensemble des accusations portées contre lui. Ses avocats ont indiqué qu’il se disait disponible pour répondre à la justice. Le chanteur bénéficie de la présomption d’innocence, principe qui s’applique tant qu’aucune condamnation définitive n’a été prononcée.