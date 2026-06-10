Patrick Bruel a été mis en examen ce mercredi, à l’issue de 48 heures de garde à vue dans une enquête pour violences sexuelles. Le chanteur et comédien de 67 ans conteste l’ensemble des faits qui lui sont reprochés. La procédure entre désormais dans une phase judiciaire cruciale, avec une décision attendue sur une éventuelle détention provisoire.

Une garde à vue de 48 heures avant la présentation aux juges

Entendu depuis lundi matin par les enquêteurs de la police judiciaire parisienne, Patrick Bruel a été présenté à des juges d’instruction après la fin de sa garde à vue. Il était interrogé dans le cadre d’un dossier visant plusieurs accusations de viols, tentatives de viols, agressions sexuelles et harcèlement sexuel. Au cours de ses auditions, l’artiste a nié toute infraction pénale. Il demeure présumé innocent.

Une mise en examen dans plusieurs dossiers

Les juges d’instruction ont décidé de mettre Patrick Bruel en examen dans quatre dossiers, portant sur des faits qualifiés de viol, tentative de viol, agression sexuelle et harcèlement sexuel. Dans quatre autres dossiers, il a été placé sous le statut de témoin assisté. Cette décision marque une étape importante de la procédure : la mise en examen signifie que les magistrats estiment disposer d’indices graves ou concordants justifiant la poursuite des investigations. Elle ne préjuge pas de la culpabilité de la personne mise en cause.

Le parquet demande la détention provisoire

Le parquet de Nanterre a requis le placement en détention provisoire de Patrick Bruel. Les juges d’instruction ont toutefois décidé un placement sous contrôle judiciaire. La question de l’incarcération provisoire doit désormais être examinée par le juge des libertés et de la détention, saisi par le parquet. C’est à lui qu’il revient de dire si le contrôle judiciaire suffit ou si une détention provisoire doit être ordonnée.

Neuf victimes concernées par les réquisitions principales

Les réquisitions du parquet portent sur des faits concernant neuf victimes présumées. Les faits dénoncés s’étalent sur plusieurs années et se seraient produits en France, en Belgique et en Suisse. Dans le détail, la procédure vise notamment des faits dénoncés comme une agression sexuelle à Grenoble en 2000, une tentative de viol à Bruxelles en 2010, une tentative de viol à Neuilly-sur-Seine en 2010, un viol à Dinard en 2012, un viol à L’Isle-sur-la-Sorgue en 2015, un viol à Paris en 2019, une agression sexuelle et du harcèlement sexuel à Perpignan en 2019, du harcèlement sexuel à Ajaccio en 2019 et du harcèlement sexuel à Nyon, en Suisse, en 2019.

Des procédures anciennes également jointes au dossier

D’autres procédures, concernant des faits plus anciens, ont aussi été versées au dossier. Certaines pourraient être couvertes par la prescription, mais les juges d’instruction devront vérifier si cette prescription est effectivement acquise. Ces éléments permettront également aux magistrats d’avoir une vision globale des faits dénoncés et de leur éventuelle répétition dans le temps.

Patrick Bruel conteste l’ensemble des accusations. Devant les enquêteurs, il a nié les faits qui lui sont reprochés et maintient sa position de défense. Ses avocats l’assistent désormais dans cette nouvelle étape judiciaire, alors que l’information judiciaire doit permettre d’approfondir les investigations, d’entendre les parties, de confronter les versions et de déterminer les suites pénales du dossier.