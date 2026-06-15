— Le Cap-Vert glace l’Espagne: la première énorme sensation du Mondial

Le Cap-Vert a signé l’un des premiers grands coups de la Coupe du monde 2026 en arrachant le nul face à l’Espagne, 0-0, au terme d’un match où les Cap-Verdiens ont résisté jusqu’au bout aux assauts de la Roja. Pour une sélection qui découvre le Mondial, ce résultat est un énorme exploit. Face à l’une des grandes favorites du tournoi, championne d’Europe en titre, les Requins Bleus repartent avec un point historique.

L’Espagne a poussé, le Cap-Vert n’a pas rompu

L’Espagne a longtemps installé son jeu dans le camp adverse, multipliant les séquences de possession et les attaques placées. Mais le Cap-Vert a tenu sa ligne, serré les espaces, repoussé les centres et survécu aux moments chauds. La Roja a tenté d’accélérer en seconde période, avec notamment l’entrée de Lamine Yamal et de Mikel Merino, sans réussir à faire sauter le verrou.

Vozinha, mur vivant

Dans le but cap-verdien, Vozinha a été l’homme du match. À 40 ans, le gardien a multiplié les interventions décisives et gardé son équipe debout dans les temps forts espagnols. Chaque arrêt a renforcé la conviction cap-verdienne : ce nul n’était pas un miracle isolé, mais le fruit d’un match de résistance totale.

Un début de Mondial déjà historique

Ce 0-0 prend une dimension encore plus forte parce qu’il arrive lors de la première participation du Cap-Vert à une Coupe du monde. Le pays avait déjà marqué son histoire en se qualifiant pour le tournoi, après avoir terminé en tête de son groupe de qualification africain devant le Cameroun. À Atlanta, il a franchi un nouveau cap : exister, tenir tête, et marquer les esprits sur la plus grande scène du football mondial.

Le groupe H est lancé

Dans un groupe H où figurent aussi l’Arabie saoudite et l’Uruguay, ce point change immédiatement la donne pour le Cap-Vert. L’Espagne reste favorite sur le papier, mais son entrée en lice laisse une trace inattendue : elle a buté sur une équipe disciplinée, courageuse et totalement engagée. Le Cap-Vert, lui, a prévenu : il n’est pas venu pour faire de la figuration.