— N’Golo Kanté à la veille de France-Sénégal: «La finale est un objectif pour nous»

Ce lundi lors de la conférence de presse à la veille de France-Sénégal, N’Golo Kanté a affirmé que l’équipe de France devait réussir son entrée. Pour le milieu des Bleus, le premier match doit permettre d’éviter toute mauvaise surprise : « Pour ne pas se faire surprendre, c’est important de commencer cette compétition avec une victoire », a-t-il déclaré.

Une finale dans le viseur

N’Golo Kanté n’a pas esquivé la question des ambitions françaises. Le milieu de terrain a confirmé que les Bleus regardent loin dans la compétition : « La finale est un objectif pour nous, comme pour plein d’équipes. Mais ce sera très difficile. On va prendre les matchs les uns après les autres. » L’objectif est donc affiché, mais le discours reste prudent.

Le souvenir de 2018 toujours présent

N’Golo Kanté a également évoqué la différence entre le groupe actuel et celui de 2018, qui avait remporté la Coupe du monde. Plusieurs joueurs savent déjà ce que représente une victoire mondiale : « La différence avec 2018, c’est qu’il y en a qui l’ont gagnée dans le groupe », a-t-il rappelé. Cette expérience doit servir au groupe actuel. Kanté a insisté sur ce que ce titre représente, au-delà du terrain : « On a vu ce que ça représente et la joie que ça procure pour le peuple. On aimerait revivre ces émotions. »

La chaleur intégrée à la préparation

N’Golo Kanté s’est aussi exprimé sur les conditions météorologiques, notamment les fortes chaleurs. Le sujet a été intégré à la préparation des Bleu : « C’était un élément de notre préparation », a-t-il expliqué. « S’entraîner sous la chaleur et le soleil. On a vu comment on est éprouvés. Il faut bien profiter des pauses fraîches. »

La France fair son entrée en lice ce mardi à 21h heure française. Un match à suivre en direct sur M6 et beIN Sports.