— Didier Deschamps: «S’il y a une équipe favorite, c’est bien l’Espagne.»

Ce lundi, lors de la conférence de presse à la veille de France-Sénégal, Didier Deschamps a balayé l’idée d’une revanche avant le premier match de l’équipe de France face au Sénégal. Interrogé sur le souvenir de la défaite des Bleus contre les Lions de la Téranga lors du match d’ouverture de la Coupe du monde 2002, le sélectionneur français a replacé cet épisode dans son contexte : « Ça fait partie de l’histoire, mais la plupart de mes joueurs n’étaient pas nés en 2002 », a rappelé Deschamps.

Selon lui, la France ne doit pas aborder cette rencontre avec le poids du passé. Pour le sélectionneur, le match à venir appartient à une autre génération et à une autre histoire : « Il n’y a pas de revanche, c’était il y a 24 ans. Il y a une autre page à écrire. On va tout faire pour que le résultat soit dans notre sens cette fois. »

Le Sénégal pris très au sérieux

Didier Deschamps n’a pas minimisé la qualité de l’adversaire. Le sélectionneur a insisté sur le niveau du Sénégal, en rappelant notamment ce que la sélection sénégalaise a montré lors de la dernière CAN : « Vu ce qu’a réalisé le Sénégal à la dernière CAN, c’est un adversaire de très haut niveau », a-t-il déclaré.

Deschamps a même placé les Lions de la Téranga parmi les meilleures sélections du moment : « C’est l’une des meilleures équipes africaines et mondiales. On sait à quoi s’attendre sur ce premier match. »

L’Espagne désignée comme grande favorite

Sur les ambitions françaises dans la compétition, Didier Deschamps a adopté un discours mesuré. La France vise haut, mais le sélectionneur refuse de placer son équipe au-dessus de toutes les autres : « Même si la France a légitimement l’ambition d’obtenir ce titre, la route sera longue », a-t-il expliqué. Pour lui, le statut de favori revient clairement à l’Espagne : « S’il y a une équipe favorite, c’est bien l’Espagne. »

Didier Deschamps a ensuite reconnu le potentiel de son groupe, tout en rappelant que l’effectif français connaît aussi un renouvellement : « La France a un potentiel de haut niveau, même si on a un renouvellement d’effectif. Je ne vais pas considérer l’équipe de France plus forte que les autres, mais le grand favori c’est l’Espagne, je n’ai aucun doute là-dessus. »

Ousmane Dembélé attendu comme un atout clé

Le sélectionneur français s’est également exprimé sur Ousmane Dembélé, dont le niveau pourrait peser lourd dans le parcours des Bleu : « Évidemment qu’avec un Ousmane de haut niveau, ce sera un plus », a affirmé Deschamps. Le sélectionneur a rappelé que l’ailier français a connu une trajectoire internationale précoce, mais aussi marquée par plusieurs blessures : « C’est vrai qu’Ousmane a commencé tôt en sélection, mais il a eu de nombreuses blessures. »

Deschamps a aussi évoqué la dynamique récente de Dembélé avec le PSG : « Avec le PSG, son Ballon d’Or le met en lumière. Il est très concentré, avec l’envie d’être très bon et décisif, comme il est assez régulièrement avec son club, même si ses problèmes physiques l’ont amené à manquer pas mal de matchs. »

Le sélectionneur a enfin expliqué que le staff avait laissé le joueur digérer ses récents succès en club : « On l’a laissé pouvoir évacuer la victoire en Ligue des champions. »

France-Sénégal se joue mardi soir à 21h heure française, à suivre en direct sur M6 et beIN Sports.