Nawat accueilli en star aux Philippines après la finale de MGI All Stars

Nawat Itsaragrisil a été reçu aux Philippines comme une star, quelques jours après la finale de MGI All Stars 2026, organisée à Bangkok, en Thaïlande. Le patron de Miss Grand International est apparu devant un public conquis, qu’il a remercié sur Instagram : “I’m so proud of you, Philippines”. La vidéo a rapidement circulé dans les communautés de fans de concours de beauté, particulièrement puissantes aux Philippines.

Aux côtés des reines MGI

Nawat n’était pas seul lors de ce moment. Il est apparu dans le cadre du lancement de Reina Filipinas, entouré de figures de l’univers Miss Grand : Emma Tiglao, Miss Grand International 2025, Christine Juliane Opiaza, Miss Grand International 2024, Vanessa Pulgarin, première gagnante de MGI All Stars 2026, Gazini Ganados, finaliste du Top 5 de MGI All Stars, et Keylyn Trajano, candidate philippine de l’édition 2026.

MGI All Stars, le nouveau format lancé depuis la Thaïlande

La présence de Nawat aux Philippines fait suite à la première édition de Miss Grand International All Stars, un nouveau format rattaché à l’écosystème Miss Grand International. Le concours a réuni des candidates déjà passées par des compétitions nationales ou internationales. La finale s’est tenue à Bangkok le 30 mai dernier.

Le jury de MGI All Stars 2026 a été conçu comme un casting international à part entière, avec huit profils venus de l’univers des concours, du spectacle et de l’entrepreneuriat : Lupita Jones, Miss Universe 1991, Natalie Glebova, Miss Universe 2005, Abena Akuaba, Miss Grand International 2020, Isabella Menin, Miss Grand International 2022, Omar Harfouch, compositeur et homme d’affaires, Osmel Sousa, figure historique des concours de beauté au Venezuela, Psi Scott, militante thaïlandaise-écossaise engagée pour la protection marine, et Jojo Bragais, créateur philippin très influent dans le milieu pageant. Leur rôle était central dans le système de notation du concours, puisque l’évaluation des juges comptait pour 70% du résultat, contre 30% pour le vote du public, avec des scores affichés en direct dans une logique de transparence revendiquée par l’organisation.

Vanessa Pulgarin, première reine All Stars

La Colombienne Vanessa Pulgarin a remporté la première couronne de MGI All Stars 2026. Elle a devancé 55 autres candidates et est devenue la première gagnante de ce nouveau concours. Le podium a été complété par Faith Maria Porter, du Ghana, première dauphine, et Nguyen Huong Giang, du Vietnam, deuxième dauphine.

Les Philippines très présentes dans la compétition

Les Philippines avaient cinq représentantes engagées dans MGI All Stars 2026 : Gazini Ganados, Fuschia Anne Ravena, Alexia Nuñez, Imelda Schweighart et Keylyn Trajano. Gazini Ganados a atteint le Top 5, Fuschia Anne Ravena le Top 18, tandis qu’Alexia Nuñez, Imelda Schweighart et Keylyn Trajano ont quitté la compétition plus tôt.

Reina Filipinas, nouveau projet

Le déplacement de Nawat s’est réalisé dans le cadre du lancement de Reina Filipinas, nouvelle structure philippine liée à Miss Grand. Jojo Bragais en devient le président, Emma Tiglao la directrice nationale, et Nawat Itsaragrisil l’executive partner. Reina Filipinas chapeaute désormais Reina Filipinas Grand International, aussi appelé Miss Grand Philippines, ainsi que deux titres Reina Filipinas All Stars, destinés à envoyer des représentantes philippines à MGI All Stars.

Un accueil qui confirme le poids des Philippines

L’accueil réservé à Nawat montré la place centrale des Philippines dans l’industrie mondiale des concours de beauté. Le pays est l’un des publics les plus actifs, les plus organisés et les plus influents du secteur. La présence simultanée de Nawat, d’Emma Tiglao, de Vanessa Pulgarin, de Christine Juliane Opiaza et de Gazini Ganados a transformé le lancement de Reina Filipinas en rendez-vous important pour les fans philippins.

“Papa Nawat” revendique son lien avec le pays

Nawat a lui-même insisté sur son attachement aux Philippines. Lors de la présentation de Reina Filipinas, il a déclaré considérer le pays comme sa “seconde maison”, expliquant qu’il s’y sentait à l’aise et qu’il appréciait d’être appelé “Papa Nawat” par le public local. Il a également promis de revenir régulièrement pour accompagner le développement de la nouvelle organisation.