Israël veut maintenir ses troupes au Liban et négocie avec Washington

Israël mène actuellement des discussions avec les États-Unis afin de conserver une présence militaire dans le sud du Liban, selon deux responsables israéliens cités par Reuters. Cette démarche intervient au lendemain de la signature d’un accord intérimaire entre Washington et Téhéran, qui appelle notamment au respect de la souveraineté et de l’intégrité territoriale du Liban.

D’après ces responsables, dont un proche du Premier ministre Benjamin Netanyahu, les négociations avec l’administration américaine portent sur l’avenir du déploiement israélien dans les zones conquises lors de l’offensive contre le Hezbollah. Les discussions se déroulent dans un contexte diplomatique délicat et les responsables ont requis l’anonymat en raison de la sensibilité du dossier.

Le conflit s’est intensifié lorsque le Hezbollah, mouvement armé libanais soutenu par l’Iran, a lancé des attaques contre Israël le 2 mars en soutien à son allié iranien. En réponse, Israël a déclenché une vaste campagne aérienne et terrestre au Liban, affirmant vouloir neutraliser durablement les capacités militaires du groupe.

Depuis lors, les forces israéliennes ont pris le contrôle de plusieurs secteurs frontaliers. Le gouvernement israélien présente ces territoires comme des « zones tampons » destinées à empêcher de futures attaques contre son territoire. Cette stratégie s’inscrit également dans une politique de sécurité plus large appliquée par Israël dans plusieurs zones de conflit de la région.

Le Premier ministre Benjamin Netanyahu a rejeté à plusieurs reprises les appels internationaux en faveur d’un retrait des territoires conquis au Liban, mais aussi dans la bande de Gaza et certaines zones de Syrie. Selon lui, ces positions sont essentielles pour garantir la sécurité d’Israël face aux menaces régionales.

L’accord conclu entre les États-Unis et l’Iran pourrait toutefois compliquer cette position. En mettant l’accent sur la souveraineté du Liban, le texte risque d’accroître la pression diplomatique sur Israël concernant la présence de ses troupes au-delà de sa frontière nord. Les discussions en cours avec Washington devraient donc être déterminantes pour l’avenir de ce déploiement militaire.

Alors que les combats ont fortement remodelé l’équilibre régional ces derniers mois, la question du maintien des forces israéliennes au Liban apparaît désormais comme l’un des premiers tests de l’après-guerre et de la nouvelle dynamique diplomatique au Moyen-Orient.