Gabriel Attal mise sur l’intelligence artificielle pour sa campagne présidentielle

Gabriel Attal a décidé de placer l’intelligence artificielle au cœur de sa stratégie en vue de l’élection présidentielle de 2027. L’ancien locataire de Matignon veut faire de ce sujet technologique l’un de ses axes de campagne majeurs, dans la continuité de la vision macronienne de la « start-up nation ». Cette orientation vise à positionner le jeune responsable politique comme un défenseur de l’innovation française face aux géants américains et chinois du secteur.

Mistral AI au cœur du dispositif

Mistral AI, la pépite française de l’intelligence artificielle générative, occupe une place centrale dans ce dispositif. L’entreprise tricolore mène une intense campagne d’influence auprès des parlementaires proches de Gabriel Attal, cherchant à peser sur les orientations réglementaires et budgétaires. Le rapprochement entre l’ancien Premier ministre et cette société illustre une volonté de structurer un écosystème français compétitif dans un domaine stratégique dominé par les acteurs étrangers.

Cette stratégie politique témoigne d’un pari sur l’avenir technologique comme levier électoral. Gabriel Attal entend capitaliser sur la montée en puissance des préoccupations liées à l’IA dans l’opinion publique, tout en se présentant comme le candidat capable d’accompagner la transformation numérique du pays. Reste à savoir si cet ancrage thématique suffira à le distinguer dans une course élyséenne qui s’annonce disputée au sein du camp présidentiel.