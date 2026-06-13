Les États-Unis contraignent Anthropic à suspendre ses modèles d’IA les plus avancés

Anthropic a annoncé la suspension immédiate de Mythos 5 et Fable 5, ses deux modèles d’intelligence artificielle les plus puissants, trois jours seulement après leur lancement. La décision fait suite à une injonction du gouvernement américain invoquant des préoccupations liées à la sécurité nationale.

Selon l’entreprise californienne, l’administration américaine a demandé que ces modèles ne soient plus accessibles à aucun ressortissant étranger, y compris aux employés non américains de la société. Washington estime que ces outils présentent des capacités particulièrement avancées dans le domaine de la cybersécurité, avec la possibilité d’identifier et d’exploiter des vulnérabilités informatiques à un niveau inédit.

Une décision sans précédent dans le secteur de l’IA

Faute de pouvoir distinguer rapidement les utilisateurs concernés, Anthropic a choisi de désactiver complètement l’accès à Mythos 5 et Fable 5 pour l’ensemble de ses clients. La société affirme travailler à une solution permettant un rétablissement du service dans les meilleurs délais.

Le groupe conteste toutefois la justification avancée par les autorités américaines. Anthropic évoque un « malentendu » et estime qu’un éventuel contournement des garde-fous de sécurité ne devrait pas conduire au retrait d’un produit déjà déployé. L’entreprise prévient qu’une telle approche pourrait freiner l’ensemble du secteur de l’intelligence artificielle avancée.

Un nouvel épisode dans la bataille autour des IA de pointe

Depuis plusieurs mois, Washington multiplie les initiatives pour renforcer son contrôle sur les entreprises actives dans des domaines sensibles comme la défense, la cybersécurité ou la recherche de pointe. Les responsables américains estiment que ces secteurs jouent un rôle central dans la compétitivité économique du pays et dans la préservation de ses intérêts stratégiques à l’international.

Lancé mardi, Fable 5 constituait la première version grand public de la nouvelle génération Mythos. Sa version complète, Mythos 5, n’était accessible qu’à un cercle restreint d’entreprises, d’institutions et d’agences gouvernementales sélectionnées. Avec cette suspension, Anthropic se retrouve au centre du débat mondial sur l’équilibre entre innovation technologique, compétitivité économique et impératifs de sécurité nationale.