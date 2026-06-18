La préfecture de police interdit le concert de LFI pour la Fête de la musique

La préfecture de police a interdit le concert organisé par La France insoumise à Paris dans le cadre de la Fête de la musique. Cette décision administrative frappe un événement prévu par le mouvement de Jean-Luc Mélenchon, qui devait se tenir dans la capitale lors de cette célébration musicale traditionnelle du 21 juin. Le parti d’opposition a immédiatement annoncé son intention de déposer un recours contre cette interdiction.

Mélenchon dénonce un scandale démocratique

Jean-Luc Mélenchon, candidat insoumis à l’élection présidentielle, a vivement réagi sur son compte X. Il qualifie la décision préfectorale de « scandale démocratique grave en période électorale ». Le leader insoumis pointe du doigt le contexte politique actuel pour dénoncer ce qu’il considère comme une entrave à l’expression publique de son mouvement. L’interdiction soulève des questions sur la liberté de rassemblement en pleine campagne.

Un recours juridique annoncé

Le recours juridique annoncé par La France insoumise devrait être examiné dans les prochains jours. Les motifs précis invoqués par la préfecture de police pour justifier cette interdiction n’ont pas été rendus publics dans l’immédiat. Cette affaire intervient alors que plusieurs formations politiques organisent traditionnellement des événements lors de la Fête de la musique pour toucher un public plus large.