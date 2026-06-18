Fast-fashion : accord trouvé pour encadrer les enseignes les plus polluantes

Après deux ans de tractations législatives, députés et sénateurs sont parvenus à un accord sur la régulation de la fast-fashion. Une commission mixte paritaire a validé jeudi un texte de compromis destiné à encadrer les pratiques du secteur textile ultra-rapide, accusé de multiplier les collections à bas prix au détriment de l’environnement et de l’emploi local. Le vote définitif du texte devrait intervenir d’ici la fin du mois de juin, permettant enfin une adoption après de longues discussions entre les deux chambres du Parlement.

Distinguer les bons élèves des mauvais

L’objectif affiché de cette loi est de faire le tri entre les entreprises du secteur. Le texte vise à distinguer celles qui s’engagent dans une transition écologique et sociale de celles qui persistent dans un modèle économique jugé destructeur. Les parlementaires entendent ainsi pénaliser les enseignes responsables, selon eux, de la destruction d’emplois en France, de pollutions environnementales massives et de risques sanitaires liés aux conditions de production.

Ce compromis législatif marque une étape importante dans la volonté française de réguler un secteur souvent pointé du doigt pour ses dérives. Les mécanismes précis de distinction entre bons et mauvais élèves du textile restent à préciser dans les textes d’application, mais l’accord politique ouvre désormais la voie à une régulation effective du marché français de l’habillement.