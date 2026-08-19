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Le porte-avions USS Abraham Lincoln en mer depuis 250 jours faute de retour

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Le porte-avions USS Abraham Lincoln en mer depuis 250 jours faute de retour
Le porte-avions USS Abraham Lincoln en mer depuis 250 jours faute de retour

Le porte-avions américain USS Abraham Lincoln navigue en mer depuis environ 250 jours consécutifs, bien au-delà du retour prévu en mai. Des signalements font état de mauvaises conditions à bord.

Le porte-avions USS Abraham Lincoln devait rentrer aux États-Unis en mai dernier. La guerre américaine contre l’Iran en a décidé autrement : le bâtiment est resté déployé au Moyen-Orient, accumulant quelque 250 jours en mer sans escale. Son dernier amarrage remonte à décembre 2024.

La marine américaine a indiqué que le navire serait prochainement rapatrié. Cette annonce intervient alors que des rapports font état de conditions dégradées à bord, soulevant des inquiétudes sur le moral et l’état de l’équipage après une mission d’une telle durée.

Des images satellites ont permis de suivre les déplacements du porte-avions tout au long de cette période prolongée, documentant une présence continue dans la région depuis le début du conflit.

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