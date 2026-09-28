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Trump annonce une gigantesque aciérie de 15 milliards de dollars dans l’Iowa

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Trump annonce une gigantesque aciérie de 15 milliards de dollars dans l’Iowa
Trump annonce une gigantesque aciérie de 15 milliards de dollars dans l’Iowa

Le président américain a présenté lundi ce qu’il décrit comme la plus grande usine sidérurgique de l’histoire des États-Unis, un projet à 15 milliards de dollars porté par un groupe indien et dont la construction doit débuter en 2030.

C’est depuis le Bureau ovale que Donald Trump a fait l’annonce, entouré des principaux élus républicains de l’Iowa : une aciérie d’envergure inédite sera construite dans cet État du Midwest, pour un investissement annoncé de 15 milliards de dollars. Le président américain a qualifié le projet de « plus grande usine sidérurgique de l’histoire américaine ».

Le groupe à l’origine du projet est d’origine indienne. Selon la Maison-Blanche, les travaux débuteront en 2030. Trump a mis en avant les technologies de production avancées qui seront déployées sur le site, affirmant que l’usine produira « un acier parmi les plus qualitatifs et les plus compétitifs au monde ».

L’annonce intervient dans un calendrier politique précis : les élections de mi-mandat approchent, et l’Iowa figure parmi les États susceptibles de peser sur le contrôle du Sénat en novembre. En affichant ce projet créateur d’emplois industriels, le camp républicain entend consolider son assise dans une région traditionnellement sensible aux questions de réindustrialisation.

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Mis à jour le 29/09/2026

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