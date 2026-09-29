Violences sexuelles dans l’Église : Léon XIV revient sur ses mots depuis l’avion du retour

Lors d'un retour en avion vers Rome, le pape Léon XIV nuance ses précédentes déclarations sur les abus sexuels dans l'Église, émettant des doutes sur la systémicité de ces violences tout en reconnaissant la responsabilité de l'institution. Son voyage en France a également abordé des sujets tels que la défense de la vie et la laïcité.

De retour vers Rome après quatre jours en France, le pape Léon XIV a nuancé lors d’une conférence de presse aérienne ses propos tenus à Lourdes sur le caractère systémique des abus sexuels au sein de l’Église catholique, suscitant la déception probable des associations de victimes.

Sept victimes de violences sexuelles l’avaient rencontré à huis clos à Lourdes, dimanche 27 septembre. Elles avaient quitté cette rencontre avec la conviction que le pape avait reconnu le caractère systémique des abus commis au sein de l’Église, une reconnaissance qu’elles jugeaient essentielle. Le lendemain soir, dans l’avion qui le ramenait à Rome, Léon XIV a sensiblement relativisé cette position. Il ne confirme « pas vraiment » avoir tenu de tels propos, précisant que « dans certaines organisations catholiques, cela a pu avoir un caractère systémique », mais que « les abus sont d’abord une question d’individus ». Le pape a toutefois reconnu une responsabilité particulière de l’Église, estimant que lorsque des violences se produisent en son sein, « la foi des victimes est profondément blessée et même parfois détruite », ce qui impose un devoir d’accompagnement et de réparation.

Cette mise au point risque de décevoir les associations de défense des victimes, qui réclamaient depuis longtemps une reconnaissance institutionnelle de la dimension structurelle des abus, au-delà de la seule responsabilité individuelle des auteurs.

Laïcité et fin de vie au cœur du voyage

Les violences sexuelles n’ont pas été le seul sujet sensible de ce séjour de quatre jours. La défense de la vie a constitué un fil conducteur du déplacement, Léon XIV s’étant notamment exprimé contre les législations autorisant le suicide assisté ou l’euthanasie. « Ce qui est légal n’est pas nécessairement moral », avait-il déclaré au cours du voyage. Interrogé sur un possible empiétement sur la laïcité française, le pape a rejeté cette lecture : « Je n’ai pas franchi la limite. Quand l’Église affirme qu’il faut défendre la vie, nous n’entrons pas en politique et nous appliquons l’Évangile à la vie des gens. »

Le pape a également évoqué avec enthousiasme la soirée organisée au Stade de France, où quelque 80 000 jeunes venus de tout le pays s’étaient rassemblés. « Je me suis senti béni d’avoir le privilège de visiter la France et d’encourager en particulier ces jeunes qui, à l’évidence, sont en recherche de quelque chose », a-t-il confié. Léon XIV est désormais attendu en Amérique du Sud pour son prochain voyage pontifical, prévu en novembre, avec des étapes en Uruguay, en Argentine et au Pérou.