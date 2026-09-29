Léon XIV quitte la France sur un appel à l’Europe à résister au mensonge

Le pape Léon XIV a achevé sa visite en France par un discours à Metz, où il appelle l’Europe à résister aux nationalismes et à cultiver le respect mutuel. En présence d’Emmanuel Macron, il a également signé un "Appel de Metz" pour le dialogue interreligieux, promettant d'œuvrer pour la paix et dénonçant toutes formes de violence légitimées par la foi.

Le pape Léon XIV a conclu lundi à Metz quatre jours de visite en France par un discours à forte charge politique, plaidant pour la paix et le dialogue interreligieux tout en exhortant l’Europe à ne pas céder à la trahison et aux nationalismes.

C’est dans la cathédrale Saint-Étienne de Metz, en présence d’Emmanuel Macron, que le pape Léon XIV a prononcé ses derniers mots sur le sol français, lundi 28 septembre. Devant quelque 35 000 fidèles rassemblés dans l’édifice et ses abords, le souverain pontife a célébré une messe avant de s’adresser à l’Europe dans un discours d’une tonalité inhabituelle pour un chef d’Église.

Déplorant des « relations humaines, et entre les États, de plus en plus barbares », Léon XIV a fustigé une époque où l’on « se vante plutôt du mensonge et de la tromperie ». Il a appelé le continent à « mettre fin à cette spirale grâce au respect de l’autre qu’elle a su cultiver et préserver ». Sans désigner nommément aucun dirigeant ni aucun pays, le premier pape américain de l’histoire a rendu un hommage appuyé à Robert Schuman, l’un des pères fondateurs de la construction européenne, inhumé non loin de Metz. Un geste symbolique qui prend un relief particulier alors que ses relations avec Donald Trump, qui l’a qualifié en avril de « nul » en politique étrangère, sont notoirement tendues.

Le président français a prolongé cet élan en appelant l’Europe à retrouver « le courage de ses fondateurs », à refuser « le repli, la haine de l’autre, le retour des nationalismes qui divisent ». La plupart des dirigeants des vingt-six autres États membres de l’Union européenne, pourtant conviés par l’Élysée, brillaient par leur absence.

En marge des cérémonies religieuses, les représentants des grandes confessions présentes en France, islam, judaïsme, protestantisme, orthodoxie et bouddhisme, ont signé un « Appel de Metz », déclaration commune en faveur du dialogue interreligieux et de la paix. Léon XIV avait auparavant affirmé que le discours religieux devait « désarmer les cœurs » et que toute invocation de Dieu pour « légitimer la violence ou l’oppression » constituait une « profanation ».

La foule messine, plus modeste que les marées humaines observées à Paris et à Lourdes lors des jours précédents, n’en a pas moins réservé un accueil chaleureux au pontife. À l’issue de la messe, la cathédrale a retenti du chant « Ce n’est qu’un au revoir » tandis que Léon XIV traversait la place sous les acclamations. Son avion a décollé peu après 19 h 30 en direction de Rome.

Ce voyage de quatre jours, le premier du pape en France, pays d’origine de sa grand-mère, aura été marqué par plusieurs prises de position fortes : appels répétés à la paix, défense de la dignité des personnes exilées, mise en garde contre les dérives de l’intelligence artificielle et le risque d’un « paradis de machines ». À Lourdes, dimanche, il avait également exhorté les évêques français à « poursuivre » leur action face aux violences sexuelles dans l’Église, rencontrant pendant deux heures plusieurs victimes à huis clos. Au total, plus de 1,3 million de personnes se sont déplacées pour le voir au cours des trois premiers jours du séjour, selon les chiffres transmis par le Vatican.