Léon XIV à Lourdes: près de 150.000 fidèles réunis pour la messe du pape

Après l’immense foule rassemblée à Paris, le pape Léon XIV poursuit ce dimanche 27 septembre son voyage en France à Lourdes. Près de 150 000 fidèles sont réunis sur la prairie du sanctuaire Notre-Dame de Lourdes pour assister à la messe célébrée par le souverain pontife.

Avant la célébration, Léon XIV parcourt le sanctuaire en papamobile et va à la rencontre de la foule. Des milliers de personnes se massent le long de son parcours, téléphones et drapeaux à la main, avant de rejoindre les espaces réservés à la messe. Cette étape à Lourdes fait suite à la visite de Léon XIV en France⁠, marquée notamment par son passage à Paris.

Lourdes accueille près de 150 000 fidèles

L’affluence atteint près de 150 000 personnes pour la messe en plein air. Le sanctuaire avait dû fermer les inscriptions avant la venue du pape après avoir atteint la capacité maximale prévue pour la célébration.

Arrivé à Lourdes samedi soir, Léon XIV s’est rendu à la grotte de Massabielle pour un premier temps de prière. Ce dimanche matin, il rencontre les évêques français avant de retrouver les pèlerins. Son passage en papamobile lui permet de parcourir une partie du sanctuaire au milieu d’une foule compacte.

Cette visite intervient après le passage du pape à Paris⁠, où les déplacements de Léon XIV avaient déjà attiré un très grand nombre de personnes. Lourdes constitue une nouvelle étape centrale de ce voyage pontifical de quatre jours en France.

Un dispositif de sécurité exceptionnel autour du sanctuaire

La présence du pape et l’arrivée de dizaines de milliers de pèlerins entraînent une mobilisation considérable des forces de sécurité. Plusieurs milliers de policiers, gendarmes et militaires sont déployés à Lourdes et autour du sanctuaire.

Les accès sont filtrés et les participants doivent passer par plusieurs points de contrôle avant de rejoindre les différents espaces. La circulation et le stationnement sont également fortement réglementés pendant la présence du souverain pontife.

Avec environ 13 000 habitants à l’année, Lourdes voit ainsi sa population multipliée à l’occasion de la visite de Léon XIV. La ville accueille habituellement plusieurs millions de visiteurs chaque année et demeure l’un des principaux lieux de pèlerinage catholique au monde.

Le pape doit rencontrer des malades et des personnes handicapées

La journée de Léon XIV ne s’achève pas avec la messe. Le pape doit également rencontrer des personnes malades ou en situation de handicap ainsi que leurs accompagnateurs à l’Accueil Notre-Dame, l’une des structures du sanctuaire consacrées à l’hébergement et à l’accompagnement des pèlerins nécessitant une assistance.

Une rencontre avec des religieuses de vie contemplative est également prévue au Carmel de Lourdes. La journée doit ensuite se poursuivre avec la prière du Rosaire et la procession aux flambeaux sur l’esplanade du sanctuaire.

La présence de Léon XIV dans la cité mariale donne une dimension particulière à son premier voyage en France⁠. Lourdes occupe une place centrale dans le catholicisme depuis les apparitions rapportées par Bernadette Soubirous en 1858.

Léon XIV doit rencontrer des victimes de violences sexuelles

Le programme du souverain pontife prévoit également une rencontre privée avec des personnes victimes de violences sexuelles au sein de l’Église. Sept victimes doivent échanger avec Léon XIV pendant son passage à Lourdes.

Cette rencontre a lieu cinq ans après la publication du rapport de la Commission indépendante sur les abus sexuels dans l’Église. La Ciase avait estimé à environ 330 000 le nombre de personnes ayant subi, lorsqu’elles étaient mineures, des violences sexuelles depuis 1950 de la part de clercs, de religieux ou de personnes en lien avec l’Église catholique en France.

La question des violences sexuelles dans l’Église reste l’un des dossiers auxquels le souverain pontife est confronté depuis son élection. Elle accompagne également les discussions avec l’épiscopat français lors de cette visite.

Après Lourdes, Léon XIV attendu à Metz

Léon XIV doit passer une deuxième nuit à Lourdes avant de quitter les Hautes-Pyrénées lundi matin. Il rejoindra ensuite Metz pour la dernière étape de son déplacement français.

Le programme prévoit notamment une rencontre interreligieuse et un discours autour des « racines de l’Europe pour la paix et l’unité ». Le pape doit ensuite parcourir Metz en papamobile avant de célébrer une dernière messe à la cathédrale Saint-Étienne.

Cette journée en Lorraine doit conclure le voyage de Léon XIV en France⁠, après Paris, Saint-Denis et Lourdes. Le souverain pontife doit ensuite quitter la France depuis l’aéroport de Metz-Nancy-Lorraine.