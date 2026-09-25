Visite de Léon XIV : Hassen Chalghoumi appelle musulmans et chrétiens au dialogue autour de Marie et Jésus

Hassen Chalghoumi, président de la Conférence des Imams de France, appelle à un dialogue entre musulmans et chrétiens lors de la visite du pape Léon XIV en France. Il souligne l'importance de Marie et Jésus dans les deux religions, en tant que figures unificatrices, et encourage à contrer les tensions sociales par des valeurs communes.

La Conférence des Imams de France souhaite la bienvenue au pape Léon XIV à l’occasion de sa visite apostolique en France. Dans un texte publié ce vendredi 25 septembre dans le magazine Rupture, son président Hassen Chalghoumi appelle à faire de la venue du souverain pontife un moment de rapprochement entre musulmans et chrétiens, en mettant notamment en avant la place accordée à Marie et à Jésus dans le Coran.

« En ce vendredi, jour de rassemblement et de prière, sa venue est pour nous un signe », écrit l’imam de Drancy. Hassen Chalghoumi rappelle que Marie et Jésus occupent une place importante dans la tradition islamique et estime que ces figures constituent un point de rencontre avec le christianisme. « Ces figures ne sont pas secondaires dans notre foi : elles sont présentes, honorées, et elles nous lient », affirme-t-il dans cette tribune publiée le jour même de l’arrivée de Léon XIV en France.

« La solution n’est pas la peur ni le repli »

Le président de la Conférence des Imams de France replace surtout ce message dans le contexte politique et social français. Il s’inquiète de la progression des « extrêmes », des préjugés, du racisme, de l’antisémitisme et des « haines anti-chrétiennes ». Face à ces phénomènes, Hassen Chalghoumi appelle non pas au repli communautaire mais au dialogue entre religions monothéistes autour de valeurs qu’il présente comme communes : « l’amour, la paix, le respect de la vie humaine ».

Cette prise de parole accompagne une visite de quatre jours particulièrement dense de Léon XIV. Arrivé en France ce vendredi, le pape doit rencontrer Emmanuel Macron à l’Élysée, puis se rendre dans l’après-midi à l’Unesco avant de présider les vêpres à Notre-Dame de Paris. La première journée doit s’achever par une veillée avec les jeunes au Stade de France. Le voyage se poursuivra ensuite notamment à Lourdes et à Metz.

Une visite placée sous le signe du dialogue

Pour Hassen Chalghoumi, cette séquence doit permettre de rappeler ce qui rapproche les croyants plutôt que ce qui les oppose. Il présente Marie et Jésus comme des figures susceptibles de nourrir cette « parenté spirituelle » entre islam et christianisme et souhaite que la présence de Léon XIV contribue à renforcer le dialogue interreligieux en France.

« Que cette visite apostolique soit un moment de paix, de dialogue interreligieux intelligent et d’espérance pour le peuple français », conclut le président de la Conférence des Imams de France. Un message adressé au pape au moment où celui-ci entame son premier séjour en France depuis le début de son pontificat.