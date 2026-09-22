Les cloches des églises sonneront 7 minutes pour l’arrivée du pape

Le 25 septembre à 10 heures, les cloches des églises françaises sonneront pendant sept minutes pour célébrer l'arrivée du pape Léon XIV à Paris Orly. Cette initiative, qui déroge aux coutumes établies, vise à marquer de manière solennelle et festive ce premier voyage officiel du souverain pontife en France.

Vendredi 25 septembre à 10 heures précises, les cloches des églises de France sonneront pendant sept minutes à l’unisson. Cette sonnerie synchronisée marquera l’atterrissage de l’avion du pape Léon XIV à l’aéroport de Paris Orly. Un geste symbolique pour saluer le début de la première visite en France du souverain pontife depuis son élection.

Une sonnerie exceptionnelle

Cette initiative déroge aux usages habituels en matière de sonnerie des cloches sur le territoire. Les organisateurs du voyage apostolique souhaitent marquer ce moment historique par un signal sonore simple mais perceptible dans tout le pays. La durée de sept minutes permettra à chacun d’identifier clairement l’événement.

Le pape Léon XIV entame ainsi son premier déplacement officiel en France. L’Église catholique française mobilise ses paroisses pour accueillir le chef de l’Église avec une dimension à la fois festive et solennelle. Ce voyage apostolique constituera un moment important pour les catholiques français.