SOCIÉTÉ Religions

Les cloches des églises sonneront 7 minutes pour l’arrivée du pape

Par

1 minute de lecture

Les cloches des églises sonneront 7 minutes pour l'arrivée du pape
Les cloches des églises sonneront 7 minutes pour l'arrivée du pape

Vendredi 25 septembre à 10 heures précises, les cloches des églises de France sonneront pendant sept minutes à l’unisson. Cette sonnerie synchronisée marquera l’atterrissage de l’avion du pape Léon XIV à l’aéroport de Paris Orly. Un geste symbolique pour saluer le début de la première visite en France du souverain pontife depuis son élection.

Une sonnerie exceptionnelle

Cette initiative déroge aux usages habituels en matière de sonnerie des cloches sur le territoire. Les organisateurs du voyage apostolique souhaitent marquer ce moment historique par un signal sonore simple mais perceptible dans tout le pays. La durée de sept minutes permettra à chacun d’identifier clairement l’événement.

Le pape Léon XIV entame ainsi son premier déplacement officiel en France. L’Église catholique française mobilise ses paroisses pour accueillir le chef de l’Église avec une dimension à la fois festive et solennelle. Ce voyage apostolique constituera un moment important pour les catholiques français.

Partager cet article

Votre actualité, selon vos intérêts

Choisissez les rubriques et la langue de votre newsletter. Vous pourrez modifier vos préférences à tout moment.

Communauté

Commentaires

Écrire un commentaire

Soyez le premier à commenter cet article.

Réagir à cet article

Les commentaires sont modérés. Les messages promotionnels, les envois automatiques et les liens abusifs sont bloqués.

Votre premier commentaire, ou tout message contenant un lien, peut être placé en attente de validation.

À lire aussi

Application Entrevue

L’info partout avec vous

Retrouvez l’actualité, les alertes et vos rubriques préférées dans une expérience pensée pour le mobile.

Télécharger l’application Entrevue dans l’App Store Télécharger l’application Entrevue sur Google Play
Écran Alertes de l’application Entrevue : les dernières alertes info
Écran de personnalisation des rubriques de l’application Entrevue
Écran Actu de l’application Entrevue : le récit à la une