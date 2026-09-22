Brad Pitt de retour face aux zombies: World War Z 2 officiellement relancé, 13 ans après le premier film

Treize ans après World War Z, Brad Pitt va de nouveau affronter une apocalypse zombie. Paramount Pictures relance la suite du blockbuster sorti en 2013 et l’acteur de 62 ans doit reprendre le rôle de Gerry Lane. Le projet, longtemps annoncé puis abandonné, a également trouvé un nouveau réalisateur : Edward Berger, le cinéaste de Conclave et À l’Ouest, rien de nouveau.

Brad Pitt, qui enchaîne les projets après le succès de F1 et alors qu’une suite du film automobile est également envisagée⁠, sera aussi producteur de World War Z 2 par l’intermédiaire de sa société Plan B Entertainment.

Brad Pitt retrouve Gerry Lane, 13 ans après le premier film

Dans World War Z, sorti en 2013 et réalisé par Marc Forster, Brad Pitt incarnait Gerry Lane, un ancien enquêteur des Nations unies lancé dans une course contre la montre alors qu’une pandémie transforme les humains en créatures extrêmement agressives.

Le film, librement adapté du roman World War Z: An Oral History of the Zombie War de Max Brooks, publié en 2006, avait rencontré un énorme succès commercial. Il avait rapporté plus de 540 millions de dollars dans le monde pour un budget estimé à environ 190 millions de dollars.

En France, le long métrage avait également rencontré son public avec plus de 2,4 millions d’entrées. Malgré une production particulièrement mouvementée, marquée par d’importantes reprises de tournage et une réécriture de sa dernière partie, World War Z avait donc largement trouvé son public.

Edward Berger reprend le projet abandonné par David Fincher

Cette fois, Paramount a choisi Edward Berger pour mettre en scène World War Z 2. Le réalisateur allemand s’est notamment imposé à Hollywood avec À l’Ouest, rien de nouveau, récompensé par quatre Oscars en 2023, puis avec Conclave.

Edward Berger connaît déjà Brad Pitt puisqu’il vient également de le diriger dans The Riders. Le scénario de World War Z 2 a été confié à Dennis Kelly, créateur de la série britannique Utopia et scénariste de Matilda: The Musical.

Aucun synopsis précis n’a encore été dévoilé. Gerry Lane sera donc de retour, mais la nature de la nouvelle menace et les événements qui suivront ceux du premier film restent pour l’instant inconnus.

Une suite attendue depuis plus de dix ans

World War Z 2 revient de très loin. Paramount travaille sur une suite depuis le succès du premier film en 2013. J. A. Bayona avait d’abord été choisi pour réaliser le nouveau volet avant de quitter le projet.

David Fincher avait ensuite été recruté, avec Brad Pitt toujours prévu dans le rôle principal. Leur réunion avait particulièrement attiré l’attention puisque le réalisateur et l’acteur avaient déjà travaillé ensemble sur Seven, Fight Club et L’Étrange Histoire de Benjamin Button.

Le tournage avait un temps été envisagé pour 2019, avant que Paramount n’abandonne finalement cette version du film. Le projet est ensuite resté au point mort pendant plusieurs années.

Après F1, Brad Pitt enchaîne les grosses productions

Ce retour de World War Z intervient dans une période particulièrement chargée pour Brad Pitt. L’acteur a récemment tenu le rôle principal de F1, énorme production consacrée à la Formule 1, pour laquelle il avait accordé une interview exclusive à l’occasion de la sortie du film⁠.

Il doit également retrouver le personnage de Cliff Booth, qu’il incarnait dans Once Upon a Time… in Hollywood, dans The Further Adventures of Cliff Booth. Brad Pitt avait remporté l’Oscar du meilleur acteur dans un second rôle en 2020 pour son interprétation du cascadeur imaginé par Quentin Tarantino.

Paramount n’a encore communiqué ni date de tournage ni date de sortie pour World War Z 2. Le reste du casting demeure également inconnu et le retour de Mireille Enos, qui incarnait Karin Lane, l’épouse de Gerry dans le premier film, n’a pas été annoncé.

Après plus de dix ans de tentatives avortées, la franchise zombie est donc de nouveau sur les rails. Brad Pitt retrouvera Gerry Lane, Edward Berger prendra les commandes du film et Dennis Kelly signera le scénario. Treize ans après les 540 millions de dollars de recettes du premier World War Z, Paramount tente enfin de donner une véritable suite à son blockbuster.