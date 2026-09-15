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Emmy Awards: Macaulay Culkin bouleverse la cérémonie avec son hommage à Catherine O’Hara, sa «maman» de «Maman, j’ai raté l’avion»

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Emmy Awards: Macaulay Culkin bouleverse la cérémonie avec son hommage à Catherine O’Hara, sa «maman» de «Maman, j’ai raté l’avion»
Emmy Awards: Macaulay Culkin bouleverse la cérémonie avec son hommage à Catherine O’Hara, sa «maman» de «Maman, j’ai raté l’avion»

C’est l’un des moments les plus émouvants des Emmy Awards 2026. Dans la nuit de lundi à mardi à Los Angeles, Macaulay Culkin est monté sur scène aux côtés d’Annie Murphy et Dan Levy pour rendre hommage à Catherine O’Hara, décédée le 30 janvier dernier à l’âge de 71 ans⁠. Face au public du Peacock Theater, celui qui incarnait Kevin McCallister dans Maman, j’ai raté l’avion a évoqué avec émotion celle qui jouait sa mère à l’écran et avec laquelle il avait conservé un lien très fort. 

« C’était ma mère, c’était notre mère »

Catherine O’Hara avait incarné Kate McCallister, la mère de Kevin, dans Maman, j’ai raté l’avion en 1990 puis dans Maman, j’ai encore raté l’avion ! en 1992. Plus de 30 ans après ces deux films devenus cultes, Macaulay Culkin n’a pas caché à quel point leur relation avait dépassé le simple cadre professionnel.

Très ému, l’acteur a expliqué que Catherine O’Hara n’était pas seulement l’épouse de Bo Welch et la mère de Matthew et Luke. « Elle était ma mère. Elle était notre maman. » Une déclaration particulièrement forte venant de celui qui avait seulement 10 ans lorsque le premier Maman, j’ai raté l’avion est sorti au cinéma. 

Catherine O’Hara avait continué à soutenir Macaulay Culkin bien après la fin de la saga. Lors de la cérémonie, l’acteur a rappelé qu’elle avait continué à être présente pour lui au fil des décennies.

« Elle m’a peut-être oublié deux fois, mais nous nous souviendrons toujours d’elle »

Macaulay Culkin a conclu son hommage avec une référence directe aux deux films qui les ont réunis. Dans la saga, Kate McCallister oublie une première fois Kevin à Chicago avant de s’envoler pour Paris, puis le perd une nouvelle fois lorsque son fils prend accidentellement un avion pour New York.

L’acteur a transformé ce ressort comique devenu mythique en une phrase d’adieu : « Elle m’a peut-être oublié deux fois, mais nous nous souviendrons toujours d’elle. » 

Une référence immédiatement reconnaissable pour les millions de spectateurs qui ont grandi avec les deux premiers films. Le personnage de Kevin reste d’ailleurs indissociable de Macaulay Culkin, qui envisage aujourd’hui une véritable suite de Maman, j’ai raté l’avion⁠, avec un Kevin devenu adulte et père de famille.

Les enfants de Schitt’s Creek réunis autour de Catherine O’Hara

Macaulay Culkin n’était pas seul sur scène. Annie Murphy et Dan Levy étaient également présents. Dans Schitt’s Creek, diffusée pendant six saisons, ils incarnaient Alexis et David Rose, les enfants de Moira Rose, le personnage interprété par Catherine O’Hara.

Annie Murphy a notamment évoqué le rire immédiatement reconnaissable de la comédienne et les nombreux témoignages d’affection reçus depuis sa disparition. Dan Levy a, lui, raconté la liberté créative extraordinaire de Catherine O’Hara, notamment lorsqu’elle construisait le personnage extravagant de Moira Rose, ses tenues, son accent improbable et sa célèbre collection de perruques. 

Le personnage avait offert à Catherine O’Hara l’un des plus grands succès de la dernière partie de sa carrière. L’actrice avait remporté en 2020 l’Emmy Award de la meilleure actrice dans une série comique pour Schitt’s Creek.

Catherine O’Hara honorée pendant l’hommage aux disparus

Cet hommage ouvrait une partie de la séquence consacrée aux personnalités de la télévision disparues au cours de l’année. Le chanteur Noah Kahan a ensuite accompagné l’« In Memoriam », qui rendait également hommage à plusieurs autres grandes figures du cinéma et de la télévision. 

La disparition de Catherine O’Hara avait provoqué une immense émotion en janvier. La comédienne canadienne, également connue pour Beetlejuice, SCTV et les films de Christopher Guest, était morte d’une embolie pulmonaire. Un cancer du rectum avait été identifié comme cause sous-jacente de son décès. 

Sept mois après sa mort, Macaulay Culkin a donc retrouvé une dernière fois symboliquement sa mère de cinéma. Et sa référence aux deux oublis de Kevin aura offert aux Emmy Awards 2026 l’un des hommages les plus directement liés à l’histoire d’un film et de ses acteurs.

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Jérôme Goulon

Jérôme Goulon

Entré à la rédaction d’Entrevue en 1999 en tant que stagiaire avant d'en devenir le rédacteur en chef en 2014, Jérôme Goulon a dirigé le service reportages et réalisé de grosses enquêtes en caméra cachée et d’infiltration. Passionné de médias, d’actualité et de sport ( il était en charge du football le week-end sur le site d'Europe 1 de 1999 à 2001 ), il a publié de nombreuses interviews exclusives. En parallèle, il apparaît régulièrement depuis 2007 à la télévision sur différentes chaînes ( TF1, France 3, M6, C8, NRJ 12, RMC Story ), notamment sur les plateaux de Jean-Marc Morandini et Cyril Hanouna. Il a également été chroniqueur pour Non Stop people (groupe Canal+) et sur Radio J. 

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