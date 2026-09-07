«Ducobu et le fantôme de Saint-Potache»: Élie Semoun et Gérard Jugnot attendus à Bruxelles pour une avant-première exceptionnelle

Ducobu et le fantôme de Saint-Potache fait l'objet d'une avant-première à Bruxelles, le 25 septembre, avec Élie Semoun et Gérard Jugnot présents. Ce sixième épisode, axé sur des éléments fantastiques et l'ambiance d'Halloween, met également en lumière une nouvelle génération de jeunes acteurs. Le film sort en France le 7 octobre 2026.

À quelques semaines de sa sortie en salles, Ducobu et le fantôme de Saint-Potache va s’offrir une avant-première exceptionnelle en Belgique. Vendredi 25 septembre à 19h30, le sixième volet des aventures du célèbre cancre sera projeté au Grand Eldorado de l’UGC De Brouckère, à Bruxelles, en présence d’une partie de l’équipe du film. Élie Semoun, Gérard Jugnot, Loïc Legendre, Charlie Garnier et Adam Nsita Oliver sont annoncés pour rencontrer le public.

Cette présentation précédera de moins de deux semaines la sortie française du film, fixée au 7 octobre 2026. Le retour de Ducobu avait déjà été annoncé lors de la présentation de l’affiche de ⁠Ducobu et le fantôme de Saint-Potache⁠, avec une ambiance résolument tournée vers Halloween.

Élie Semoun et Gérard Jugnot réunis à Bruxelles

Élie Semoun sera évidemment l’une des principales attractions de cette avant-première. L’humoriste retrouve une nouvelle fois le professeur Gustave Latouche et assure également la réalisation de ce nouvel épisode.

À ses côtés, Gérard Jugnot fait partie des personnalités annoncées à Bruxelles. Loïc Legendre sera également présent, tout comme Charlie Garnier et Adam Nsita Oliver. Les spectateurs pourront profiter de cette projection pour rencontrer l’équipe et lui poser leurs questions.

Cette soirée au Grand Eldorado lancera un week-end belge consacré à Ducobu et le fantôme de Saint-Potache. D’autres avant-premières sont prévues le lendemain, samedi 26 septembre, à Liège, Charleroi et Mons.

Une aventure de Ducobu placée sous le signe d’Halloween

Pour ce nouvel épisode, Élie Semoun entraîne Saint-Potache dans un univers beaucoup plus fantastique. Le professeur Latouche et Mademoiselle Rateau emménagent dans une maison qui se révèle hantée par Anatole, présenté comme le plus grand cancre de l’histoire de l’école Saint-Potache.

Le fantôme va entraîner Ducobu, Léonie, leurs parents et Kitrish dans une succession de péripéties. Maison hantée, squelette, citrouilles et ambiance d’Halloween accompagnent cette nouvelle aventure, sans abandonner l’humour qui caractérise la franchise.

Une nouvelle génération avec la très prometteuse Gustavia Harfouch

Ducobu et le fantôme de Saint-Potache permet aussi à Élie Semoun de mettre en avant une nouvelle génération de jeunes comédiens.

Charlie Garnier incarne Ducobu, Antoinette prête ses traits à Léonie et Yasmine interprète Carine. La très prometteuse Gustavia Harfouch figure également parmi les jeunes talents de ce nouveau volet, aux côtés notamment de Circé et Joé.

Déjà remarquée parmi les jeunes révélations du casting, Gustavia Harfouch avait été mise en avant lors de la présentation des nouveaux visages de ⁠Ducobu et le fantôme de Saint-Potache⁠.

Sa présence accompagne le renouvellement voulu pour ce nouvel épisode, alors qu’Élie Semoun a annoncé qu’il s’agirait de son dernier film Ducobu en tant que réalisateur.

Une saga qui a dépassé les 6 millions d’entrées

Le personnage de Ducobu est arrivé sur grand écran en 2011 avec L’Élève Ducobu. La franchise s’est depuis imposée durablement dans le paysage de la comédie familiale française. Après les deux premiers films, Élie Semoun a pris les commandes de la saga avec Ducobu 3 en 2020, avant Ducobu Président ! en 2022 et Ducobu passe au vert ! en 2024.

Les 5 premiers longs-métrages ont cumulé plus de 6 millions d’entrées en France. La popularité du personnage reste d’ailleurs intacte à la télévision : cet été, Ducobu 3 a permis à TF1 de prendre la tête des audiences, à quelques semaines de la sortie du nouvel épisode. Le succès télévisé de ⁠Ducobu⁠ et son prochain retour au cinéma⁠ confirmaient déjà l’attente autour du film.

Rendez-vous le 7 octobre au cinéma

Après l’avant-première bruxelloise du 25 septembre et les projections organisées le lendemain en Belgique, Ducobu et le fantôme de Saint-Potache arrivera dans les salles françaises le 7 octobre 2026.

Élie Semoun retrouve donc une dernière fois la réalisation de la saga, entouré d’Émilie Caen, Frédérique Bel, Loïc Legendre et Gérard Jugnot, mais également d’une nouvelle génération emmenée par Charlie Garnier et la très prometteuse Gustavia Harfouch. Pour Ducobu, cette rentrée 2026 se fera avec des fantômes, une maison hantée et, évidemment, toujours aussi peu d’enthousiasme pour les devoirs.