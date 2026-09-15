Jean-Pierre Foucault débarque par surprise sur RFM: il va prendre les commandes de la matinale

Jean-Pierre Foucault, à 78 ans, reprend les commandes de la matinale de RFM pendant deux jours, remplaçant Philippe Lellouche aux côtés de Caroline Ithurbide. Cet événement fait écho à son passé radiophonique, bien que sa carrière soit principalement associée à la télévision, notamment avec l'élection de Miss France qu'il anime depuis 1995.

Jean-Pierre Foucault reprend du service à la radio. À 78 ans, l’animateur emblématique de TF1 va s’installer aux commandes de la matinale de RFM pendant deux jours, lundi 21 et mardi 22 septembre, de 6h à 10h. Il accompagnera Caroline Ithurbide dans Le Meilleur des Réveils et remplacera exceptionnellement Philippe Lellouche.

Deux matinales de quatre heures pour Jean-Pierre Foucault

Jean-Pierre Foucault va assurer les quatre heures de la matinale de RFM, de 6h à 10h, pendant deux jours consécutifs.

Lundi 21 et mardi 22 septembre, il prendra donc la place de Philippe Lellouche aux côtés de Caroline Ithurbide. Habituellement, le duo Lellouche-Ithurbide anime Le Meilleur des Réveils du lundi au vendredi, avec musique, informations, jeux et invités.

Pour Jean-Pierre Foucault, ce passage sur RFM marque un nouveau retour derrière un micro, un exercice qu’il connaît parfaitement malgré une carrière devenue essentiellement associée à la télévision.

La radio, le premier métier de Jean-Pierre Foucault

Bien avant Sacrée Soirée, Qui veut gagner des millions ? ou Miss France, Jean-Pierre Foucault a construit une partie importante de sa carrière à la radio. Il a notamment travaillé à RMC puis à Europe 1, où il est revenu à plusieurs reprises au cours de sa carrière.

En avril 2024, il avait ainsi repris temporairement les commandes de ⁠Culture Médias⁠ sur Europe 1⁠ pendant les vacances de Thomas Isle. À l’occasion de ce retour, il avait expliqué son attachement intact à la radio : « C’est un rêve qui se réalise enfin pour moi de retourner à la radio sur Europe 1. »

RFM appartient au même pôle radio que Europe 1 et Europe 2, placé sous le contrôle d’Arnaud Lagardère.

De Miss France à la matinale de RFM

Jean-Pierre Foucault reste parallèlement très présent à la télévision. L’animateur continue notamment d’incarner l’élection Miss France sur TF1, émission qu’il présente depuis 1995. Il avait célébré ses 30 ans à la tête du concours lors de l’élection de Miss France 2025⁠.

Toujours très actif médiatiquement, il continue également de raconter les grandes périodes de sa carrière. Fin août, il avait notamment révélé la violente réaction de Johnny Hallyday après une plaisanterie sur Adeline Blondieau⁠.

Cette fois, pas de plateau de télévision ni de cérémonie en prime time : réveil très matinal pour Jean-Pierre Foucault, attendu dès 6h sur RFM les lundi 21 et mardi 22 septembre, aux côtés de Caroline Ithurbide.