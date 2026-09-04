France Inter maintient Charles Sapin malgré la fronde interne. Les salariés déposent un préavis de grève

La direction de France Inter ne cède pas. Malgré la contestation d’une partie des salariés de Radio France et la menace d’un mouvement social, Charles Sapin, journaliste et numéro deux de la rédaction de Valeurs actuelles, conservera sa chronique hebdomadaire dans la matinale de la station publique. Les syndicats ont décidé de déposer un préavis de grève pour les dimanche 13 et lundi 14 septembre afin de protester contre son maintien à l’antenne.

Cette nouvelle crise interne fait suite à une polémique impliquant France Inter et Jean-Philippe Tanguy⁠, et alors que la question du pluralisme sur les antennes publiques reste particulièrement sensible.

Une centaine de salariés vote contre l’arrivée de Charles Sapin

La contestation a pris de l’ampleur mercredi lors d’une assemblée générale réunissant une centaine de salariés de Radio France. Une motion exprimant un « refus catégorique » de l’arrivée de Charles Sapin à l’antenne a été adoptée à l’unanimité des personnes présentes.

Les participants contestent le choix de confier une chronique hebdomadaire au journaliste de Valeurs actuelles, estimant que les positions portées par l’hebdomadaire sont incompatibles avec les valeurs du groupe public.

Dans leur motion, ils affirment notamment : « Le pluralisme ne peut servir de prétexte à la légitimation des discours de haine, condamnables ou condamnés, sur nos antennes. »

Les salariés ont également prévu de faire connaître leur position aux journalistes présents à Radio France à l’occasion de la traditionnelle conférence de rentrée.

Un préavis de grève pour les 13 et 14 septembre

La mobilisation ne restera pas cantonnée à une déclaration interne. Les syndicats de Radio France ont décidé de déposer un préavis de grève pour les dimanche 13 et lundi 14 septembre, avec pour revendication le retrait de la chronique de Charles Sapin.

Il y a un an, la rentrée de France Inter avait déjà été fortement perturbée par une grève⁠. À l’époque, le mouvement concernait notamment l’organisation du travail, les réformes engagées au sein de Radio France et plusieurs choix concernant les programmes. Cette fois, le désaccord porte directement sur un choix éditorial et sur la présence à l’antenne d’un journaliste venu de Valeurs actuelles.

La direction refuse de céder

Face à cette fronde, Radio France a décidé de maintenir son choix. Dans un message interne adressé aux salariés, Vincent Meslet, directeur éditorial de Radio France, reconnaît le malaise exprimé par une partie des équipes.

« Hier s’est réunie une assemblée générale qui a dit l’incompréhension et le malaise qui peuvent exister devant l’arrivée de Charles Sapin comme éditorialiste, une fois par semaine, dans la matinale de France Inter. Ce ressenti est légitime, et il ne nous est pas étranger », écrit-il. Mais cette reconnaissance du malaise ne débouche pas sur le retrait réclamé par les salariés. La chronique de Charles Sapin est maintenue.

Le directeur éditorial répond également aux critiques visant directement Valeurs actuelles et à la condamnation judiciaire du magazine invoquée par les opposants à cette arrivée. Il rappelle ainsi le contexte dans lequel le recrutement a été décidé, tout en assumant le choix de la direction.

Le pluralisme au cœur du bras de fer

Derrière le cas Charles Sapin se trouve une question particulièrement sensible pour France Inter : celle du pluralisme des opinions proposées à l’antenne.

Le sujet est d’autant plus délicat que l’Arcom a mis Radio France en demeure en juin 2026⁠ concernant la représentation du Rassemblement national sur France Inter et France Info. Le régulateur avait constaté une présence insuffisante des représentants du RN dans les programmes diffusés en journée entre janvier et mars 2026, tandis qu’une partie importante de leur temps de parole était concentrée la nuit.

Le recrutement de Charles Sapin a donc dans lieu une période où la station publique est particulièrement observée sur cette question. La nouvelle direction de France Inter, désormais conduite par Céline Pigalle après le départ d’Adèle Van Reeth⁠, a profondément remanié plusieurs rendez-vous pour cette rentrée.

L’arrivée de Charles Sapin est précisément présentée comme celle d’un éditorialiste appelé à intervenir une fois par semaine dans la matinale.

Une rentrée décidément agitée à France Inter

La grille de France Inter a connu plusieurs changements ces derniers mois. Bertrand Chameroy a notamment quitté la matinale après une seule saison⁠, tandis que plusieurs autres rendez-vous ont changé de titulaires.

La station doit désormais gérer une contestation qui dépasse le simple désaccord entre journalistes. Avec le dépôt d’un préavis pour deux journées, les salariés opposés à Charles Sapin disposent désormais d’un moyen de pression concret sur la direction.

Pour l’heure, celle-ci ne bouge pas : Charles Sapin reste programmé sur France Inter malgré la demande de retrait votée en assemblée générale et la menace de grève des 13 et 14 septembre.