L’Arcom met en demeure Radio France pour sous-représentation du Rassemblement national en journée sur France Inter et France Info

L’Arcom a mis en demeure Radio France pour manquement aux règles du pluralisme politique sur les antennes de France Inter et France Info. La décision vise la répartition des temps de parole accordés aux personnalités politiques entre le 1er janvier et le 31 mars 2026. Selon l’autorité de régulation, les représentants du Rassemblement national ont été insuffisamment présents dans les programmes diffusés en journée, alors qu’une part importante de leurs interventions a été programmée la nuit. Cette mise en demeure concerne le respect des obligations de Radio France en matière d’expression pluraliste des courants de pensée et d’opinion.

Des prises de parole du RN majoritairement diffusées la nuit

L’Arcom reproche à Radio France d’avoir concentré une part très importante du temps de parole du Rassemblement national dans des tranches horaires nocturnes. Sur France Inter, près de 60% du temps de parole accordé aux représentants du RN a été diffusé entre minuit et 5h59. Sur France Info, cette proportion dépasse 70%. Pour le régulateur, cette répartition ne permet pas de considérer que le parti bénéficie d’une exposition équitable, même si son temps de parole existe formellement dans les relevés globaux.

Une présence jugée trop faible entre 6 heures et minuit

Le problème soulevé par l’Arcom ne porte pas uniquement sur le volume total de temps de parole. Il concerne aussi les horaires de diffusion. Entre 6 heures et 23h59, c’est-à-dire dans les programmes de journée, les représentants du Rassemblement national ont représenté environ 9% de l’ensemble des interventions politiques sur France Inter et 9,5% sur France Info. L’Arcom estime que ces niveaux sont insuffisants au regard de la représentativité du parti dans la vie politique nationale.

Le régulateur sanctionne un déséquilibre d’exposition

Pour l’Arcom, diffuser l’essentiel des interventions d’un parti politique pendant la nuit ne respecte pas les exigences du pluralisme. Le régulateur rappelle que les horaires de diffusion doivent être pris en compte dans l’appréciation du temps de parole. Une intervention politique diffusée à une heure de très faible audience ne produit pas le même effet qu’une intervention diffusée en journée, dans des émissions plus exposées. La décision souligne donc un déséquilibre : le Rassemblement national apparaît bien dans les relevés de Radio France, mais trop souvent à des horaires peu visibles.

France Inter et France Info directement visées

La mise en demeure concerne deux antennes du groupe public : France Inter et France Info. L’Arcom estime que ces deux radios n’ont pas assuré une application suffisante du principe de pluralisme politique au premier trimestre 2026. Radio France est désormais formellement appelée à se conformer à ses obligations pour l’avenir. Une mise en demeure n’est pas une sanction financière, mais elle constitue un avertissement officiel. En cas de nouveau manquement, le régulateur peut engager une procédure plus lourde.

Des alertes déjà adressées à Radio France

L’Arcom indique avoir déjà attiré l’attention de Radio France sur ce sujet. Le régulateur avait notamment relevé en 2025 une proportion importante de temps de parole du Rassemblement national diffusée la nuit sur France Info. Un nouveau constat avait ensuite été dressé sur France Info et France Inter pour le quatrième trimestre 2025. Radio France avait déjà été invitée à mieux appliquer le principe de pluralisme politique. La décision du 10 juin 2026 marque donc une étape supplémentaire.

Une exigence renforcée pour le service public

L’Arcom insiste sur le rôle particulier du service public audiovisuel. Radio France, en tant que société nationale de programme, doit respecter les règles de pluralisme avec une exigence particulière d’exemplarité et d’impartialité. Le régulateur considère que les antennes publiques doivent garantir une exposition équilibrée des principaux courants politiques, non seulement en volume, mais aussi dans des horaires permettant réellement d’atteindre les auditeurs.

Une décision sensible dans le débat médiatique

La question du pluralisme dans les médias audiovisuels reste très surveillée. Le cas de Radio France montre que l’Arcom ne se limite pas au calcul global des temps de parole. Le régulateur examine aussi la qualité d’exposition des responsables politiques, les horaires de passage et les conditions concrètes de diffusion. Dans cette affaire, le reproche est que le Rassemblement national a été trop peu présent en journée sur France Inter et France Info, tandis qu’une large partie de son temps de parole a été reléguée à des horaires nocturnes.