Bertrand Chameroy quitte France Inter après une seule saison

Bertrand Chameroy ne poursuivra pas son aventure à France Inter. Le chroniqueur humoristique a annoncé ce lundi que la fin de saison marquerait également son départ de la station publique. Arrivé dans la matinale pour assurer un billet d’humour, il ne sera donc pas reconduit à la rentrée. Son départ intervient après une seule saison à l’antenne.

Le créneau de 7h57 à reprendre

Dans son message, Bertrand Chameroy évoque directement la personne qui lui succédera à la rentrée sur le créneau de 7h57. Aucun nom n’est avancé dans son texte. Le chroniqueur ne donne pas non plus les raisons précises de son départ. Il se contente d’annoncer la fin de son passage à France Inter, en remerciant plusieurs responsables et membres de l’équipe.

Des remerciements à l’équipe de France Inter

Bertrand Chameroy adresse notamment ses remerciements à Adèle Van Reeth, Jonathan Curiel et Laurent Goumarre. Il cite aussi Gérald Arno, présenté comme son « partner in crime », ainsi que plusieurs visages de la matinale et de la rédaction. Son message se termine par un souhait de réussite adressé à l’équipe de France Inter et à la personne qui occupera son créneau à la rentrée, dans une année qu’il décrit comme « fort politique ».

Voici me message de Bertrand Chameroy :

« La fin de saison signera également celle de mon aventure à France Inter. Merci à Adèle Van Reeth et Jonathan Curiel qui m’ont fait venir dans cette belle maison, pour leur confiance, nos échanges, ainsi qu’à Laurent Goumarre.

Big up à Gérald Arno, mon partner in crime, qui l’effectue plus plus 🔥

Je repartirai de la Maison ronde avec de beaux souvenirs, des rires, des émotions multiples et du soutien partagés avec la rédaction, le bocal et mes camarades en studio : Nicolas, Florence, Patrick, Dominique, Benjamin alias Benji la Malice.

Mahaut de Butler, mes mails VDEF pas DEFDEF mais si celle-ci est def de chez def vont me manquer.

Vous formez une super équipe à qui je souhaite le meilleur pour la suite, ainsi qu’à celui ou celle qui officiera à la rentrée à 7h57 en cette année qui s’annonce fort politique. »