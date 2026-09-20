— OM-PSG : le PSG gagne encore au Vélodrome, Ferran Torres et Marquinhos font tomber Marseille (1-2)

Le PSG s'impose 2-1 à Marseille, prolongeant sa domination sur l'OM. Ferran Torres marque en seconde période avant qu'Angel Gomes n'égale. Marquinhos redonne l'avantage au PSG, qui finit la rencontre à 10 après l'expulsion de Timothy Weah. Paris remonte au classement tandis que Marseille plonge dans la zone de relégation.

Le Paris Saint-Germain gagne encore à Marseille. Ce dimanche soir, lors de la 5e journée de Ligue 1, le PSG s’est imposé 2-1 au Vélodrome face à l’OM, au terme d’un Classique longtemps indécis qui s’est emballé en seconde période. Ferran Torres a ouvert le score à la 66e minute, Angel Gomes a égalisé six minutes plus tard, avant que Marquinhos ne redonne l’avantage à Paris. Timothy Weah a ensuite été expulsé et Marseille a terminé la rencontre à dix.

Ce nouveau succès parisien prolonge surtout une domination devenue écrasante du PSG sur Marseille⁠, que nous détaillions ce matin avant le coup d’envoi. Avant même cette rencontre, l’OM n’avait remporté que trois des 34 Classiques officiels disputés depuis son dernier trophée en avril 2012. Avec cette nouvelle victoire au Vélodrome, l’écart se creuse encore.

Marseille résiste pendant plus d’une heure

L’OM livre pourtant une première période solide. Marseille joue avec intensité, ferme les espaces et parvient à contenir un PSG qui monopolise davantage le ballon sans réussir à faire la différence. Paris se procure plusieurs situations, mais ne trouve pas la faille face à une équipe marseillaise compacte.

Marseille se montre également dangereux et peut regretter plusieurs occasions mal négociées. Igor Paixão doit quitter la pelouse sur blessure à la demi-heure de jeu, ce qui entraîne l’entrée d’Angel Gomes. À la pause, les deux équipes sont toujours à égalité, 0-0.

Ferran Torres entre et frappe 7 minutes plus tard

Le PSG accélère après la reprise et Luis Enrique décide de lancer Ferran Torres à la 59e minute. Le choix est immédiatement payant. Sept minutes après son entrée, l’Espagnol trouve l’ouverture et permet à Paris de prendre les commandes du Classique.

À la 66e minute, Désiré Doué adresse un centre vers Ferran Torres, qui place sa tête et trompe Jeffrey de Lange. Paris mène 1-0 au Vélodrome. L’attaquant confirme ainsi son excellent début de saison avec le PSG, après avoir déjà été décisif lors de la victoire parisienne à Brest⁠.

Angel Gomes égalise, Marquinhos refroidit immédiatement le Vélodrome

Marseille refuse de céder. À la 72e minute, Angel Gomes élimine Willian Pacho avant de tromper Matveï Safonov. L’OM égalise et le Vélodrome explose. Pendant quelques instants, Marseille croit avoir complètement relancé le Classique.

Paris répond presque immédiatement. Trois minutes plus tard, Marquinhos se retrouve à la conclusion d’une nouvelle offensive parisienne. Jeffrey de Lange repousse sa première tentative, mais le capitaine du PSG récupère le ballon et marque dans la foulée. À la 75e minute, Paris mène de nouveau 2-1.

Timothy Weah expulsé, Marseille termine à dix

La situation se complique encore pour l’OM dans la foulée. Déjà averti, Timothy Weah reçoit un deuxième carton jaune et laisse Marseille terminer la rencontre en infériorité numérique.

À dix, l’OM tente encore de revenir, mais Paris conserve son avantage jusqu’au coup de sifflet final. Le PSG s’impose 2-1 au Vélodrome.

Paris remonte, Marseille plonge dans la zone rouge

Au classement, cette victoire permet au PSG de réaliser une belle opération. Paris compte désormais 8 points après cinq journées et remonte à la 6e place, à cinq longueurs du leader Monaco (13 points), mais seulement deux points de Lille et Rennes, qui en comptent 10. La situation devient en revanche très inquiétante pour Marseille : avec seulement 3 points sur 15 possibles, l’OM tombe à la 17e place, synonyme de relégation directe à ce stade de la saison. Les Marseillais ne devancent plus que Le Havre, dernier avec 2 points, et comptent déjà cinq longueurs de retard sur le PSG après seulement cinq journées.