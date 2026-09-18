— Ligue Europa: l’OM sombre à Istanbul, balayé 4-1 par Besiktas avant de recevoir le PSG

L’Olympique de Marseille commence sa campagne européenne par une lourde défaite. Jeudi soir, pour la première journée de la phase de ligue de la Ligue Europa, les Marseillais ont été battus 4-1 sur la pelouse de Besiktas. À égalité à la pause, les hommes de Bruno Genesio se sont complètement effondrés en seconde période et concèdent une quatrième défaite consécutive toutes compétitions confondues.

Après la victoire de Lyon à Anderlecht et le nul de Rennes à Graz, l’OM était le dernier club français à entrer en lice dans cette première journée de Ligue Europa⁠. Marseille repart finalement d’Istanbul avec trois buts d’écart et un nouveau revers, à trois jours de la réception du PSG au Vélodrome.

Abdallah répond à Fakili et maintient l’OM dans le match

Besiktas ouvre le score dès la 15e minute par Ilhan Fakili. L’attaquant turc profite d’une combinaison dans la défense marseillaise et trompe Jeffrey de Lange. L’OM réagit et Keyliane Abdallah égalise à la 29e minute, permettant aux Marseillais de rentrer aux vestiaires sur le score de 1-1.

Marseille reste alors totalement dans la rencontre. Abdallah s’était même procuré une première occasion avant son but, tandis que De Lange avait dû intervenir juste avant la pause pour éviter à Besiktas de reprendre immédiatement l’avantage. La première période laisse encore l’OM en position de jouer le match.

Trois minutes et Marseille explose

Tout bascule après la pause. Václav Cerný redonne l’avantage à Besiktas à la 56e minute d’une frappe du gauche qui termine au fond après avoir touché le poteau. Trois minutes plus tard, l’ancien Marseillais Michael Murillo reprend un corner de la tête et porte le score à 3-1.

En trois minutes, l’OM perd le contrôle de la rencontre. Les changements de Bruno Genesio ne permettent pas d’inverser la tendance et les espaces se multiplient. À la 81e minute, Ernest Poku inscrit le quatrième but de Besiktas et scelle définitivement la soirée marseillaise : 4-1.

Quatrième défaite consécutive pour l’OM

Ce revers prolonge surtout une série particulièrement mauvaise pour Marseille. Avant son déplacement à Istanbul, l’OM restait déjà sur trois défaites successives en Ligue 1, contre Monaco, le Paris FC puis Rennes. La défaite 1-0 à Rennes avait déjà porté la série à trois revers consécutifs⁠.

Quelques jours auparavant, le Paris FC avait également renversé Marseille 3-2 au Vélodrome⁠, avec un triplé de Lassine Sinayoko. La défaite en Turquie constitue donc le quatrième revers d’affilée de l’OM, dont trois en championnat et un en Ligue Europa.

Le PSG arrive dimanche au Vélodrome

Marseille doit maintenant se relever très rapidement. L’OM reçoit le Paris Saint-Germain dimanche 20 septembre à 20h45 au Vélodrome pour le premier Classique de la saison. La date du choc OM-PSG était connue depuis le mois de juin⁠.

La rencontre arrive dans un contexte particulièrement délicat pour Marseille, alors que le PSG a retrouvé la victoire en championnat contre Brest avant le Classique. Paris reste toutefois derrière Lille au classement, tandis que l’OM se trouve à sept points de la tête avant le choc⁠.

L’Olympiakos au Vélodrome pour tenter de se relancer en Europe

L’OM devra attendre le 15 octobre pour disputer son deuxième match de Ligue Europa. Marseille recevra alors l’Olympiakos au Vélodrome, avant un déplacement à Sturm Graz le 22 octobre puis un autre à Leverkusen le 5 novembre.

La suite du calendrier européen prévoit ensuite la réception du Levski Sofia, un match à domicile contre le Celta Vigo, puis deux dernières rencontres face au Celtic Glasgow et Anderlecht en janvier. Après le 4-1 encaissé à Istanbul, Marseille part donc immédiatement avec zéro point et une différence de buts de -3 dans cette phase de ligue.