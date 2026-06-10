PSG-OM : les dates des deux Classiques de la saison 2026-2027 sont connues

Le calendrier de la saison a livré l’une de ses informations les plus attendues : les dates des deux Classiques entre le Paris Saint-Germain et l’Olympique de Marseille sont désormais connues. Comme chaque année, ces confrontations entre les deux grands rivaux du football français feront partie des temps forts du championnat.

Le premier choc opposera l’OM au PSG le 20 septembre à 20h45, au stade Vélodrome. Le match retour se disputera ensuite le 7 février 2027 à 20h45, cette fois au Parc des Princes.

Un premier acte brûlant au Vélodrome

Le premier Classique de la saison aura donc lieu à Marseille. Dans l’ambiance toujours électrique du Vélodrome, l’OM recevra le PSG pour une affiche qui promet déjà une forte intensité sur le terrain comme en tribunes. Ce rendez-vous arrivera assez tôt dans la saison.

Le retour au Parc des Princes en février

Le deuxième duel entre les deux clubs se jouera à Paris, le 7 février 2027. À ce stade de la saison, les positions au classement seront plus lisibles et l’affiche pourrait peser dans la dynamique des deux équipes.

PSG-OM reste l’affiche la plus symbolique du football français, même si depuis 10 ans, l’OM n’est plus vraiment un rival pour le PSG. En tous les cas, avec ces deux dates désormais fixées, les supporters peuvent déjà se projeter vers deux soirées : le 20 septembre au Vélodrome et le 7 février 2027 au Parc des Princes.