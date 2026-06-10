Urgent
SPORT Football

PSG-OM : les dates des deux Classiques de la saison 2026-2027 sont connues

10 juin 2026 2 minutes de lecture PAR Jérôme Goulon
PSG-OM : les dates des deux Classiques de la saison 2026-2027 sont connues. (PSG)
PSG-OM : les dates des deux Classiques de la saison 2026-2027 sont connues. (PSG)

Le calendrier de la saison a livré l’une de ses informations les plus attendues : les dates des deux Classiques entre le Paris Saint-Germain et l’Olympique de Marseille sont désormais connues. Comme chaque année, ces confrontations entre les deux grands rivaux du football français feront partie des temps forts du championnat.

Le premier choc opposera l’OM au PSG le 20 septembre à 20h45, au stade Vélodrome. Le match retour se disputera ensuite le 7 février 2027 à 20h45, cette fois au Parc des Princes.

Un premier acte brûlant au Vélodrome

Le premier Classique de la saison aura donc lieu à Marseille. Dans l’ambiance toujours électrique du Vélodrome, l’OM recevra le PSG pour une affiche qui promet déjà une forte intensité sur le terrain comme en tribunes. Ce rendez-vous arrivera assez tôt dans la saison.

Le retour au Parc des Princes en février

Le deuxième duel entre les deux clubs se jouera à Paris, le 7 février 2027. À ce stade de la saison, les positions au classement seront plus lisibles et l’affiche pourrait peser dans la dynamique des deux équipes.

PSG-OM reste l’affiche la plus symbolique du football français, même si depuis 10 ans, l’OM n’est plus vraiment un rival pour le PSG. En tous les cas, avec ces deux dates désormais fixées, les supporters peuvent déjà se projeter vers deux soirées : le 20 septembre au Vélodrome et le 7 février 2027 au Parc des Princes.

Partager
Jérôme Goulon, rédacteur en chef Entrevue

Jérôme Goulon

Entré à la rédaction d’Entrevue en 1999 en tant que stagiaire avant d'en devenir le rédacteur en chef en 2014, Jérôme Goulon a dirigé le service reportages et réalisé de grosses enquêtes en caméra cachée et d’infiltration. Passionné de médias, d’actualité et de sport ( il était en charge du football le week-end sur le site d'Europe 1 de 1999 à 2001 ), il a publié de nombreuses interviews exclusives. En parallèle, il apparaît régulièrement depuis 2007 à la télévision sur différentes chaînes ( TF1, France 3, M6, C8, NRJ 12, RMC Story ), notamment sur les plateaux de Jean-Marc Morandini et Cyril Hanouna. Il a également été chroniqueur pour Non Stop people (groupe Canal+) et sur Radio J. 

Voir tous les articles de Jérôme Goulon

Communauté

Commentaires

Les commentaires sont ouverts, mais protégés contre le spam. Les premiers messages et les commentaires contenant des liens passent par une validation manuelle.

Soyez le premier à commenter cet article.

Réagir à cet article

Les commentaires sont modérés. Les messages promotionnels, les envois automatiques et les liens abusifs sont bloqués.

Votre premier commentaire, ou tout message contenant un lien, peut être placé en attente de validation.