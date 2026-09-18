Michel Fournier quitte le gouvernement pour reprendre la tête des maires ruraux

Michel Fournier annonce son départ du gouvernement pour reprendre la présidence de l'Association des maires ruraux de France. Ce choix, discuté depuis son entrée au gouvernement en 2025, n'implique pas de rupture avec l'exécutif. Sa carrière, axée sur la défense des petites communes, se poursuit désormais au sein de l'association.

Michel Fournier va quitter le gouvernement. Le ministre délégué chargé de la Ruralité a annoncé son départ jeudi 17 septembre lors d’un séminaire gouvernemental. Âgé de 76 ans, il souhaite désormais se consacrer pleinement à l’Association des maires ruraux de France (AMRF), organisation qu’il présidait avant son entrée au gouvernement et dont il devrait reprendre la direction.

Ce départ ne constitue pas une rupture politique avec Sébastien Lecornu. Selon Matignon, Michel Fournier avait prévenu le Premier ministre « depuis longtemps » de son souhait de retrouver l’AMRF et cette possibilité était discutée depuis son entrée au gouvernement en octobre 2025. Son départ devrait devenir effectif au début de la semaine prochaine.

Retour à la tête des maires ruraux

Michel Fournier présidait l’AMRF depuis 2020 avant de se mettre en retrait lorsqu’il avait été nommé ministre. L’élu vosgien avait déjà envisagé de quitter l’exécutif avant les élections municipales de mars. Selon les informations publiées vendredi matin, sa ministre de tutelle, Françoise Gatel, chargée de l’Aménagement du territoire et de la Décentralisation, pourrait récupérer directement les compétences liées à la ruralité.

Maire sans étiquette des Voivres, commune d’environ 300 habitants dans les Vosges, depuis 1989, Michel Fournier a consacré une grande partie de son parcours à la défense des petites communes. Fils d’agriculteurs, il a exercé plusieurs métiers avant son engagement politique, notamment ouvrier agricole, agent commercial et fleuriste. Il a fondé dès 1992 l’Association des maires ruraux des Vosges avant de prendre, près de trente ans plus tard, la présidence de l’organisation nationale.

Son passage au gouvernement aura duré moins d’un an. Encore en déplacement officiel en Seine-et-Marne puis dans le Loir-et-Cher cette semaine, Michel Fournier va désormais retrouver une fonction associative depuis laquelle il pourra continuer à défendre les communes rurales, mais cette fois en dehors de l’exécutif.