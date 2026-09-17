Entrevue POLITIQUE

Guerres et énergie : Macron réunit vendredi les chefs de parti et les candidats à la présidentielle

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Guerres et énergie : Macron réunit vendredi les chefs de parti et les candidats à la présidentielle
Guerres et énergie : Macron réunit vendredi les chefs de parti et les candidats à la présidentielle

Emmanuel Macron recevra vendredi 18 septembre à 10 h 30 les responsables des partis représentés au Parlement, ou leurs candidats à la présidentielle. Annoncée ce jeudi par l’Élysée, cette réunion portera sur les conflits au Moyen-Orient et en Ukraine ainsi que sur leurs conséquences pour la sécurité et l’approvisionnement énergétique de la France.

Les militaires et le renseignement associés aux échanges

Sébastien Lecornu participera à cette rencontre, durant laquelle les autorités militaires et les services de renseignement présenteront les informations dont dispose le chef de l’État. Le renseignement intérieur, extérieur et militaire, le Secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale ainsi que la direction générale de l’énergie seront notamment associés aux échanges.

Selon l’Élysée, il s’agit de permettre aux responsables politiques de disposer d’éléments communs sur la situation internationale. Une source de l’exécutif explique que le président souhaite informer ceux qui aspirent à lui succéder et rendre compte de son action diplomatique, sans que cette invitation implique leur adhésion à ses choix.

Un format inspiré des rencontres de Saint-Denis

La réunion reprend le principe des rencontres de Saint-Denis organisées en 2023. Elle intervient après plusieurs échanges du président avec des dirigeants du Moyen-Orient, dans un contexte de préoccupations concernant les approvisionnements pétroliers et les prix de l’énergie. Les formations invitées pourront être représentées par leur dirigeant ou par leur candidat à l’Élysée.

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Radouan Kourak

Radouan Kourak

Journaliste et entrepreneur, Radouan Kourak est passionné d’histoire et de politique. Il se distingue par son goût pour l’analyse, le débat et la confrontation d’idées. Repéré par Cyril Hanouna, il est un habitué des plateaux de télévision. Il mène en parallèle plusieurs projets entrepreneuriaux dans les médias, les affaires publiques et l’immobilier, avec une approche orientée résultats et développement.

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