Guerres et énergie : Macron réunit vendredi les chefs de parti et les candidats à la présidentielle

Emmanuel Macron réunit le 18 septembre les chefs de parti et candidats à la présidentielle pour discuter des conflits au Moyen-Orient et en Ukraine, ainsi que de leur impact sur la sécurité et l'approvisionnement énergétique. Cette rencontre vise à informer les responsables politiques sur la situation internationale, sans impliquer leur adhésion aux choix de l’Élysée.

Emmanuel Macron recevra vendredi 18 septembre à 10 h 30 les responsables des partis représentés au Parlement, ou leurs candidats à la présidentielle. Annoncée ce jeudi par l’Élysée, cette réunion portera sur les conflits au Moyen-Orient et en Ukraine ainsi que sur leurs conséquences pour la sécurité et l’approvisionnement énergétique de la France.

Les militaires et le renseignement associés aux échanges

Sébastien Lecornu participera à cette rencontre, durant laquelle les autorités militaires et les services de renseignement présenteront les informations dont dispose le chef de l’État. Le renseignement intérieur, extérieur et militaire, le Secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale ainsi que la direction générale de l’énergie seront notamment associés aux échanges.

Selon l’Élysée, il s’agit de permettre aux responsables politiques de disposer d’éléments communs sur la situation internationale. Une source de l’exécutif explique que le président souhaite informer ceux qui aspirent à lui succéder et rendre compte de son action diplomatique, sans que cette invitation implique leur adhésion à ses choix.

Un format inspiré des rencontres de Saint-Denis

La réunion reprend le principe des rencontres de Saint-Denis organisées en 2023. Elle intervient après plusieurs échanges du président avec des dirigeants du Moyen-Orient, dans un contexte de préoccupations concernant les approvisionnements pétroliers et les prix de l’énergie. Les formations invitées pourront être représentées par leur dirigeant ou par leur candidat à l’Élysée.