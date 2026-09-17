Sarah Knafo humilie François Hollande : elle vend 120 000 livres en deux semaines et lui 2600

Sarah Knafo répond à François Hollande après que ce dernier a minimisé l'écart de ventes entre leurs ouvrages. Elle conteste ses arguments, soulignant que son livre a rencontré un succès significatif, avec 120 000 exemplaires vendus contre 2 600 pour Hollande. Knafo remet en question le respect dû aux lecteurs et termine avec ironie sur leurs comparaisons.

Sarah Knafo a choisi de répondre directement à François Hollande. Dans un long message publié ce jeudi sur X, l’eurodéputée Reconquête! conteste l’explication avancée par l’ancien président pour relativiser l’écart entre les ventes de leurs derniers ouvrages. François Hollande avait notamment mis en avant sur RTL la capacité de mobilisation du groupe Bolloré autour de Sarah Knafo, après que Marc-Olivier Fogiel lui eut rappelé les premiers chiffres de vente : environ 1 300 exemplaires pour Unir contre 63 000 pour Le Casse du siècle sur la période évoquée à l’antenne.

« C’est montrer bien peu de respect aux innombrables Français qui ont acheté Le Casse du siècle en conscience », réplique Sarah Knafo. Elle refuse ainsi que le succès de son ouvrage soit essentiellement attribué à sa promotion médiatique et à sa mise en avant dans les réseaux liés à Vincent Bolloré. Sur RTL, François Hollande avait estimé qu’un groupe privé comme celui de Bolloré pouvait apporter « en termes de distribution, de production et de mobilisation » à un électorat qu’il décrivait comme très mobilisé.

Knafo retourne l’argument éditorial contre Hollande

L’eurodéputée souligne surtout que François Hollande ne publie pas dans une petite structure dépourvue de moyens. Son livre est édité chez Robert Laffont, maison appartenant au groupe Editis, lui-même détenu par Daniel Křetínský. Editis dispose avec Interforum d’un important outil de diffusion et de distribution : le groupe indique que cette société travaille avec 220 maisons d’édition, 12 000 clients actifs et distribue environ 135 millions d’exemplaires par an.

Sarah Knafo rappelle également les investissements de Daniel Křetínský dans les médias. Via CMI, l’homme d’affaires détient notamment Marianne et Franc-Tireur et a également apporté des financements importants à Libération. Pour l’élue, cet environnement permet de relativiser l’argument selon lequel elle seule bénéficierait de moyens puissants de diffusion et de médiatisation.

Elle pousse ensuite la comparaison sur le terrain des ventes. Dans son message, Sarah Knafo affirme que 2 600 exemplaires du livre de François Hollande auraient été vendus en deux semaines, contre 120 000 exemplaires de son propre ouvrage. Ces chiffres sont ceux avancés par l’eurodéputée ce jeudi ; les données évoquées deux jours plus tôt sur RTL portaient sur une période différente et faisaient état de 1 300 exemplaires pour Hollande et de 63 000 pour Knafo. François Hollande avait alors rappelé que les chiffres concernant son ouvrage ne couvraient que ses premiers jours de commercialisation.

Sarah Knafo termine sa réponse sur le registre de l’ironie, en soulignant que François Hollande a lui aussi bénéficié de nombreuses invitations dans les grands médias depuis la sortie de son livre. « Pourquoi les ventes de votre livre sont-elles si faibles, si maigres, si désespérément tristes ? », lui lance-t-elle, avant de conclure : « Les journalistes comparent nos ventes, mais je ne vous ferai pas l’insulte de comparer le fond de nos livres. On peut me trouver parfois insolente, mais jamais cruelle. » Une manière pour l’eurodéputée de transformer la critique de François Hollande sur les conditions de promotion de son livre en confrontation directe sur l’accueil rencontré auprès des lecteurs.