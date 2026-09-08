Livres politiques : 63.087 ventes pour Sarah Knafo, 6.833 pour Glucksmann, 3.576 pour Attal et seulement 1.302 pour Hollande

Les ventes de livres politiques révèlent un écart saisissant. Sarah Knafo, avec 63 087 exemplaires de 'Le Casse du siècle', surpasse largement ses pairs, dont Raphaël Glucksmann (6 833) et François Hollande (1 302). Les autres ouvrages cumulés n'atteignent même pas le quart des ventes de Knafo, révélant une dynamique de marché très inégale.

Un livre cartonne, les autres peinent à trouver leur public. Les derniers chiffres de ventes GfK des ouvrages publiés par plusieurs responsables politiques français font apparaître un écart spectaculaire. Sarah Knafo a déjà écoulé 63 087 exemplaires de Le Casse du siècle, sorti le 2 septembre. À eux cinq, Raphaël Glucksmann, Gabriel Attal, François Bayrou, François Hollande et Élisabeth Borne n’en totalisent que 14 776.

Autrement dit, en quelques jours seulement, Sarah Knafo a vendu plus de quatre fois autant de livres que les cinq autres responsables politiques réunis, alors que certains de leurs ouvrages sont disponibles depuis plusieurs mois.

Sarah Knafo seule au-dessus des 60 000 ventes

Avec 63 087 exemplaires, Le Casse du siècle évolue pour l’instant dans une tout autre catégorie que les autres livres politiques de cette comparaison. Sorti le 2 septembre 2026, l’ouvrage accompagne la forte exposition médiatique de l’eurodéputée Reconquête. Sarah Knafo y développe notamment ses propositions sur la dépense publique et affirme pouvoir dégager 130 milliards d’euros d’économies. Elle a récemment détaillé ce plan et ses conséquences sur les salaires. L’écart avec les autres personnalités politiques ne se compte pas en quelques centaines d’exemplaires, mais en dizaines de milliers.

Glucksmann, deuxième… avec seulement 6 833 exemplaires

Raphaël Glucksmann arrive pourtant très loin derrière. Nous avons encore envie, publié le 28 mai 2026, affiche 6 833 exemplaires vendus. Sarah Knafo a donc déjà vendu plus de neuf fois davantage de livres que le dirigeant de Place publique, alors que son ouvrage est sorti plus de trois mois après celui de Glucksmann.

Le contraste est d’autant plus notable que Raphaël Glucksmann occupe une place importante dans la préparation de la présidentielle de 2027. Il a récemment précisé ses ambitions pour la prochaine présidentielle.

Gabriel Attal ne dépasse pas les 3 600 ventes

Le résultat est encore plus faible pour Gabriel Attal. En homme libre, sorti le 23 avril 2026, totalise 3 576 exemplaires vendus. L’ancien Premier ministre a pourtant bénéficié de plus de quatre mois de présence en librairie. Cela ne l’empêche pas d’afficher un total près de 18 fois inférieur à celui enregistré par Sarah Knafo en quelques jours. Gabriel Attal multiplie parallèlement les prises de position en vue de 2027, notamment autour de l’éducation. Il a récemment placé l’école au cœur de sa campagne présidentielle.

Bayrou à 2 321 exemplaires, Hollande à 1 302

François Bayrou fait encore moins bien. Son livre Alerte sur la France qui vient, publié le 18 juin, s’est écoulé à 2 321 exemplaires.

Mais le contraste le plus spectaculaire concerne François Hollande. Son nouvel ouvrage, Unir. Nouveau monde, nouvelle gauche, est sorti le 3 septembre, soit seulement un jour après celui de Sarah Knafo. Les deux livres bénéficient donc de périodes de commercialisation très proches. Le résultat est sans appel : 63 087 exemplaires pour Sarah Knafo contre seulement 1 302 pour François Hollande.

Cela représente pour l’instant près de 48 fois plus de ventes pour l’eurodéputée que pour l’ancien président de la République.

François Hollande reste pourtant directement présent dans le jeu politique national et n’écarte toujours pas un retour lors de la présidentielle de 2027. L’ancien chef de l’État a fixé au mois de décembre le moment où il compte préciser ses intentions.

Élisabeth Borne ferme la marche avec 744 livres vendus

Le chiffre le plus faible revient à Élisabeth Borne. Réveillons-nous !, publié le 7 mai 2026, totalise seulement 744 exemplaires vendus. Entre Sarah Knafo et Élisabeth Borne, l’écart atteint désormais un rapport d’environ 85 à 1.

63 087 pour Knafo, 14 776 pour tous les autres

C’est finalement l’addition des chiffres qui donne la meilleure mesure du phénomène. Raphaël Glucksmann : 6 833 exemplaires. Gabriel Attal : 3 576. François Bayrou : 2 321. François Hollande : 1 302. Élisabeth Borne : 744. Total : 14 776 livres vendus pour les cinq responsables politiques réunis. Sarah Knafo : 63 087 exemplaires à elle seule.

Les ouvrages n’ont pas tous été publiés à la même date, ce qui impose de tenir compte de durées de commercialisation différentes. Mais cette différence valorise encore plus le score de Sarah Knafo : les livres de Glucksmann, Attal, Bayrou et Borne sont sortis plusieurs semaines ou plusieurs mois avant Le Casse du siècle. Le démarrage du livre de Sarah Knafo apparaît donc d’autant plus spectaculaire : en moins d’une semaine, ses ventes représentent déjà plus de quatre fois celles cumulées de cinq autres figures nationales dont plusieurs ont pourtant leurs ouvrages en librairie depuis le printemps.