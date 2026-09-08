Agnès Evren, Céline Imart, Geoffroy Didier... : Bruno Retailleau dévoile ses porte-paroles pour 2027

Bruno Retailleau révèle son équipe de porte-paroles pour sa campagne présidentielle, composée d'élus paritaires représentant divers territoires et sensibilités de la droite. La présence de Geoffroy Didier suggère un désir de rassemblement interne. Cette équipe aura pour mission d'intensifier les actions sur le terrain et dans les médias pour soutenir sa candidature.

Bruno Retailleau poursuit la structuration de sa campagne présidentielle. Le candidat des Républicains a présenté ce mardi son équipe de porte-paroles, chargée de défendre son projet dans les médias et sur le terrain. Une équipe paritaire, composée d’élus nationaux et locaux, que le patron de LR veut représentative des territoires et des différentes sensibilités de la droite.

Parmi les principales figures choisies figurent la sénatrice de Paris Agnès Evren, l’eurodéputée Céline Imart, le maire de Marck Pierre-Henri Dumont, la maire de Villeneuve-Saint-Georges Kristell Niasme, la sénatrice Laurence Garnier ou encore le député Antoine Vermorel-Marques. Jonas Haddad et Geoffroy Didier complètent également cette équipe.

Une ouverture au-delà du premier cercle de Retailleau

La présence de Geoffroy Didier est particulièrement remarquée. Proche de Laurent Wauquiez, qu’il avait soutenu lors de l’élection à la présidence des Républicains en 2025, il permet à Bruno Retailleau d’afficher une volonté de rassemblement interne et de dépasser son seul noyau de fidèles.

La coordination des porte-paroles a été confiée à Othman Nasrou, secrétaire général des Républicains et proche du candidat. « Nous serons mobilisés sur tous les fronts pour faire gagner le seul candidat à porter un projet de droite crédible pour redresser la France », affirme-t-il, en rejetant aussi bien « le choc entre LFI et le RN » qu’une « troisième saison du macronisme ».

Bruno Retailleau dit avoir voulu « une équipe paritaire, enracinée dans les territoires et unie autour d’un même cap : redresser la France et lui redonner sa fierté ». Cette équipe aura pour mission de multiplier les déplacements, les interventions médiatiques et les rencontres avec les électeurs afin d’installer progressivement sa candidature.

Cette annonce intervient à un moment important pour le candidat LR, qui reste pour l’instant derrière Marine Le Pen et les principaux prétendants du bloc central dans les enquêtes d’opinion. Bruno Retailleau doit poursuivre cette séquence avec son passage dans l’émission Objectif Élysée 2027 sur CNews, puis un discours devant les jeunes LR ce week-end.