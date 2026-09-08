Les Houthis frappent des villes et installations pétrolières saoudiennes, 73 blessés

Les Houthis intensifient leurs attaques sur des villes saoudiennes, blessant 73 personnes et causant des incendies dans des installations pétrolières. En réponse, Riyad promet de mener des opérations militaires contre la milice, alors que la situation se détériore avec des combats au Yémen et un regain de tensions dans la région.

Des dizaines de drones et de missiles lancés par les Houthis ont visé mardi quatre villes du sud-ouest de l’Arabie saoudite, blessant 73 personnes et provoquant des incendies sur des infrastructures énergétiques. Riyad a promis de riposter.

Les frappes ont touché Abha, Khamis Mushait, Jazan et Najran. Selon le porte-parole de la coalition arabe dirigée par l’Arabie saoudite, le général Turki al-Maliki, des femmes et des enfants figurent parmi les blessés. Le ministère saoudien de l’Énergie a confirmé que plusieurs installations du secteur énergétique avaient été ciblées, entraînant des incendies et « un arrêt temporaire de certaines opérations ».

Le général al-Maliki a qualifié ces attaques d’« escalade dangereuse qui confirme l’approche hostile et irresponsable de cette milice terroriste » et annoncé que la coalition prendrait « toutes les mesures opérationnelles nécessaires » pour neutraliser le groupe.

Les Houthis, soutenus par l’Iran, revendiquent ces frappes comme une réponse aux opérations militaires saoudiennes. Leur porte-parole militaire, Yahya Sarea, affirme que l’armée saoudienne a mené plus de 120 raids aériens en trois jours sur les provinces yéménites de Marib, al-Bayda, Hudayda, Taiz et Jawf. Il accuse également Riyad d’avoir bombardé lundi une prison dans la ville d’al-Hazm, tuant au moins onze personnes et laissant vingt détenus portés disparus sous les décombres.

Ce regain de violence s’inscrit dans une dynamique de dégradation rapide depuis juillet, quand les Houthis ont annoncé un « embargo maritime » contre l’Arabie saoudite et repris leurs attaques contre des aéroports, des installations pétrolières et des tankers en mer Rouge. Ils invoquaient alors un blocus saoudien de leurs ports et aéroports, ainsi qu’une frappe sur l’aéroport de Sanaa.

Depuis jeudi, de violents combats se déroulent sur la côte sud-ouest du Yémen, où les Houthis ont lancé une offensive pour s’emparer du détroit de Bab al-Mandab, passage stratégique entre la mer Rouge et le golfe d’Aden. Ces affrontements auraient fait plus de 300 morts et déplacé 18 500 personnes.

La mer Rouge a pris une importance accrue pour les exportations pétrolières saoudiennes depuis que la guerre entre les États-Unis, Israël et l’Iran a conduit à la fermeture effective du détroit d’Ormuz dans le Golfe. La coalition arabe, engagée aux côtés du gouvernement yéménite depuis plus d’une décennie, fait face à une situation qui menace de déborder largement les frontières du conflit yéménite.