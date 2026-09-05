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Frappes israéliennes au Liban : trois morts et 23 blessés dans le sud et l’est

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Frappes israéliennes au Liban : trois morts et 23 blessés dans le sud et l’est
Frappes israéliennes au Liban : trois morts et 23 blessés dans le sud et l’est

Des frappes menées vendredi soir par l’armée israélienne dans le sud et l’est du Liban ont tué au moins trois personnes et blessé 23 autres, selon le ministère libanais de la santé. Ces attaques surviennent après la prise de contrôle annoncée par Israël d’une position stratégique dans le Sud-Liban.

Le bilan communiqué par Beyrouth fait état de trois morts et vingt-trois blessés à la suite des frappes israéliennes conduites vendredi soir sur plusieurs zones du sud et de l’est du territoire libanais. Le ministère de la santé libanais a fourni ces chiffres sans préciser immédiatement la nature des cibles touchées.

Ces frappes s’inscrivent dans un contexte d’escalade militaire après qu’Israël a annoncé avoir pris le contrôle de la colline d’Ali Taher, présentée par l’armée israélienne comme un site stratégique abritant le quartier général du Hezbollah dans le Sud-Liban, ainsi que celui des Gardiens de la révolution iraniens.

La prise de cette position constitue, selon Tel-Aviv, un objectif militaire significatif dans les opérations en cours contre le mouvement chiite libanais et ses alliés iraniens sur le territoire libanais.

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