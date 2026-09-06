Rentrée : nouvelles chaussures, ampoules… les bons réflexes pour soulager rapidement la douleur

Lors de la rentrée, le port de nouvelles chaussures peut causer des ampoules dues aux frottements. Pour limiter la douleur, il est conseillé de réduire les frottements, d'utiliser des pansements adaptés, et de surveiller les signes d'infection. Une acclimatation progressive et des choix de taille appropriés aident à éviter ces désagréments.

La rentrée est souvent l’occasion de ressortir une nouvelle paire de chaussures. Mais lorsqu’elles sont encore rigides ou mal adaptées au pied, quelques heures de marche peuvent suffire à provoquer une ampoule. Cette petite lésion, généralement causée par des frottements répétés, apparaît le plus souvent au niveau du talon, des orteils ou sur les côtés du pied. Elle peut être douloureuse, mais une prise en charge simple permet généralement de limiter l’inconfort et d’éviter les complications.

La première règle est de réduire les frottements. Dès qu’une zone devient rouge, sensible ou échauffée, mieux vaut retirer les chaussures et laisser le pied se reposer. Nettoyez délicatement la zone avec de l’eau et du savon, puis séchez-la sans frotter. Si l’ampoule est encore intacte, il est préférable de ne pas la percer : la peau qui la recouvre constitue une protection naturelle contre les bactéries.

Faut-il percer une ampoule ?

Une ampoule intacte peut être protégée avec un pansement adapté, notamment un pansement hydrocolloïde. Celui-ci forme une barrière contre les frottements et peut contribuer à soulager la douleur. Évitez également de remettre immédiatement la paire de chaussures responsable du problème. Des chaussettes propres, respirantes et suffisamment épaisses peuvent aider à limiter les nouveaux frottements lors de la reprise.

Si l’ampoule s’est percée spontanément, ne retirez pas la peau restante. Nettoyez doucement la zone, séchez-la puis recouvrez-la avec un pansement propre. En revanche, percer soi-même une ampoule augmente le risque d’infection et n’est généralement pas recommandé. Une ampoule particulièrement volumineuse ou très douloureuse peut nécessiter l’avis d’un professionnel de santé, qui pourra éventuellement la traiter dans de bonnes conditions d’hygiène.

Attention aux signes d’infection

La surveillance devient importante lorsque la zone évolue de manière inhabituelle. Une rougeur qui s’étend, une chaleur importante, un gonflement, une douleur qui augmente ou l’apparition de pus peuvent être des signes d’infection. En cas de fièvre ou de symptômes importants, il faut consulter rapidement. Les personnes souffrant de diabète ou présentant des problèmes de circulation doivent également être particulièrement prudentes avec les blessures aux pieds.

Pour éviter de nouvelles ampoules, mieux vaut habituer progressivement ses pieds à une nouvelle paire. Portez les chaussures d’abord sur de courtes périodes et vérifiez régulièrement les zones de frottement. Une chaussure à la bonne taille, ni trop serrée ni trop grande, ainsi que des chaussettes adaptées, peuvent faire une réelle différence. La rentrée n’oblige donc pas à choisir entre style et confort : quelques précautions peuvent suffire à éviter que les nouvelles chaussures ne transforment les premiers jours en véritable calvaire.