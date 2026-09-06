Jaguar Land Rover confirme des suppressions de postes et cherche environ 2 millards d’euro d’économies

Jaguar Land Rover lance un dispositif de départs volontaires pour réduire ses coûts de 2 milliards d'euros sur deux ans, tout en n’officialisant pas les 4 000 suppressions de postes évoquées. Cette mesure fait suite à des pertes liées à une cyberattaque et à des difficultés commerciales croissantes, entraînant une inquiétude au sein du syndicat Unite.

Jaguar Land Rover (JLR) va ouvrir un dispositif de départs volontaires au Royaume-Uni, alors que le constructeur britannique tente de réduire ses coûts dans un contexte particulièrement difficile. L’entreprise a annoncé vouloir économiser environ 2 milliards d’euros sur les deux prochaines années afin de s’adapter à l’évolution du marché automobile mondial. Le groupe n’a toutefois pas confirmé le chiffre de 4 000 suppressions de postes évoqué par la presse britannique.

Le programme proposé concerne dans un premier temps les salariés rémunérés au forfait ainsi que les membres de l’encadrement. JLR explique vouloir simplifier son organisation, améliorer son efficacité et renforcer sa capacité à résister aux chocs économiques. Le constructeur emploie environ 30 000 personnes au Royaume-Uni, principalement dans les sites de Coventry, Solihull, Wolverhampton et Halewood, auxquels s’ajoutent près de 10 000 salariés dans ses implantations à l’étranger.

Un constructeur encore marqué par la cyberattaque de 2025

Cette annonce intervient environ un an après la cyberattaque qui avait paralysé JLR. En septembre 2025, l’ensemble de la production avait été interrompu pendant plusieurs semaines, empêchant les usines du groupe de sortir le moindre véhicule. L’arrêt avait provoqué une chute de 27 % de la production annuelle et engendré un coût estimé à 2,3 milliards d’euros. Le constructeur avait ensuite annoncé un vaste plan d’économies pour contribuer à son redressement.

Les difficultés de JLR ne se limitent toutefois pas aux conséquences de cette attaque. Le constructeur doit également composer avec la baisse des ventes et l’impact des droits de douane sur l’industrie automobile. Le syndicat Unite dénonce une situation devenue particulièrement préoccupante et affirme travailler avec le gouvernement britannique afin de limiter les conséquences sociales du plan. Le secrétaire général du syndicat doit notamment rencontrer prochainement le directeur général de JLR, PB Balaji, aux côtés du ministre britannique des Affaires, Jonathan Reynolds.