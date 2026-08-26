Sodexo prévoit de supprimer 1 097 postes en France dans le cadre d'un plan de transformation, représentant environ 4 % de ses effectifs. Cette décision s'inscrit dans une stratégie visant à améliorer la croissance et les performances du groupe, face à une concurrence accrue et à l'évolution des attentes clients.

Sodexo envisage la suppression de 1 097 emplois en France dans le cadre d’un vaste plan de transformation. Le groupe de restauration collective et de services veut retrouver des marges de manœuvre pour investir, alors qu’il fait face à une concurrence plus forte et à l’évolution des attentes de ses clients.

Le projet concerne 963 postes au sein de Sodexo France, soit environ 4 % de ses effectifs, auxquels s’ajoutent 134 emplois au siège d’Issy-les-Moulineaux. Une phase de départs volontaires doit précéder la mise en œuvre d’un plan de sauvegarde de l’emploi. L’entreprise emploie actuellement quelque 25 000 personnes et exploite 4 000 sites dans l’Hexagone.

Un nouveau plan stratégique à l’horizon 2030

Ces suppressions s’inscrivent dans le programme « Shift and Grow 2030 », présenté en juillet pour améliorer la croissance et les performances du groupe. Sodexo entend notamment investir dans l’innovation numérique, conquérir de nouveaux marchés et simplifier son organisation. Son directeur général, Thierry Delaporte, avait reconnu en avril que l’entreprise avait insuffisamment investi dans certaines compétences et manqué de constance dans l’exécution de ses offres.

La direction a engagé une procédure d’information et de consultation des représentants du personnel. Sodexo avait déjà supprimé plus de 2 000 emplois en France en 2020, lorsque la crise sanitaire avait durement frappé la restauration collective. Le groupe, qui présente 2026 comme une année de transition, publiera les résultats de son exercice 2025-2026 le 23 octobre.