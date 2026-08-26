Mort de Dolly Parton : de Taylor Swift à Beyoncé et Paul McCartney, le monde rend hommage à une «étoile irremplaçable»

À la suite du décès de Dolly Parton, de nombreux hommages émanent d'artistes et de personnalités influentes, comme Taylor Swift, Beyoncé et Paul McCartney, saluant son impact considérable sur la musique et la culture. Les drapeaux sont mis en berne aux États-Unis, témoignant d'une profonde émotion au sein de la population et de la classe politique.

Au lendemain de la mort de Dolly Parton, décédée mardi à Nashville à l’âge de 80 ans après un bref combat contre le cancer, les hommages affluent aux États-Unis et dans le monde entier. Chanteurs, acteurs, responsables politiques, institutions et anonymes célèbrent une artiste dont l’influence dépassait très largement la musique country. Taylor Swift, Beyoncé, Paul McCartney, Reba McEntire, Jane Fonda, Mick Jagger ou encore Bill Clinton ont salué la mémoire de l’interprète de Jolene, 9 to 5 et I Will Always Love You. À Washington, Donald Trump a ordonné la mise en berne des drapeaux américains jusqu’au 1er septembre. À Nashville et New York, plusieurs bâtiments emblématiques se sont illuminés en rose.

Taylor Swift : « Un monde sans Dolly ne semble ni possible, ni réel, ni juste »

Parmi les hommages les plus remarqués figure celui de Taylor Swift. La chanteuse américaine a rendu hommage à une artiste qui avait ouvert la voie à plusieurs générations de femmes dans l’industrie musicale. « Un monde sans Dolly ne semble ni possible, ni réel, ni juste », a-t-elle écrit, avant d’évoquer une femme réunissant « la grâce et la ténacité ». Taylor Swift insiste également sur la générosité de Dolly Parton et sur les innombrables vies qu’elle a changées au cours de son existence. Pour elle, l’héritage de la chanteuse sera « éternel ».

Beyoncé : « Tu étais le baromètre. L’étoile polaire »

Beyoncé a elle aussi publié un hommage particulièrement appuyé. Les deux artistes avaient récemment collaboré autour de Cowboy Carter, l’album country de Beyoncé sorti en 2024. Dolly Parton y apparaissait notamment avant la nouvelle version de Jolene enregistrée par Beyoncé. « Dolly, tu étais le baromètre. L’étoile polaire. Audacieuse et brillante. Talentueuse et déterminée », a écrit Beyoncé. La chanteuse s’est dite reconnaissante pour son art, son cœur, sa générosité, son humour et son esprit d’entreprise, ajoutant qu’elle considérait comme un honneur d’avoir pu travailler avec elle.

Paul McCartney : « Il est difficile d’imaginer vivre dans un monde sans Dolly »

Paul McCartney a rappelé sa première rencontre avec Dolly Parton au Grand Ole Opry de Nashville dans les années 1970. L’ancien Beatles se souvient d’une jeune artiste « pleine de vie », qui s’apprêtait alors à construire l’immense carrière que l’on connaît. « La magnifique star Dolly Parton est morte et c’est tellement triste », a-t-il écrit. Paul McCartney a salué une autrice-compositrice, chanteuse et philanthrope dont le travail était, selon lui, sans équivalent dans l’univers de la country. « Il est difficile d’imaginer vivre dans un monde sans Dolly », a-t-il ajouté.

Reba McEntire pleure « son amie Dolly »

La disparition de Dolly Parton a particulièrement bouleversé Nashville et le monde de la country. Reba McEntire a rendu hommage à celle qu’elle appelait simplement son amie. « Dolly, merci pour toutes les merveilleuses choses que tu as faites pour nous ici sur Terre », a écrit la chanteuse. Elle a également remercié Dieu pour Dolly Parton, imaginant son amie retrouvant au paradis sa famille et ses proches disparus. Kacey Musgraves a réagi avec la même émotion : « Le monde semble soudain beaucoup moins étincelant. » Elle a également évoqué Carl Dean, le mari de Dolly Parton pendant près de 60 ans, mort en mars 2025 : « Tellement heureuse qu’elle soit avec son Carl Dean. »

Jane Fonda : « Je n’ai jamais connu quelqu’un comme elle »

Jane Fonda, qui avait partagé l’affiche avec Dolly Parton et Lily Tomlin dans 9 to 5 en 1980, s’est dite « dévastée ». L’actrice décrit une personnalité beaucoup plus complexe que l’image publique volontairement exubérante cultivée par la chanteuse : une femme à la fois drôle, espiègle et capable d’une profonde réflexion sur les autres. « Je n’ai jamais connu quelqu’un comme elle », a écrit Jane Fonda. Lily Tomlin, autre partenaire de Dolly Parton dans 9 to 5, a choisi la sobriété. Elle a publié une ancienne photographie des deux femmes accompagnée de seulement deux mots : « No words », « pas de mots ».

Mick Jagger salue une artiste qui « a rassemblé tant de gens »

L’hommage dépasse largement les frontières de la country. Mick Jagger a salué « une merveilleuse autrice-compositrice et interprète ». « Elle a rassemblé tant de gens », a écrit le chanteur des Rolling Stones. Eminem, Elton John, Jack White, Joan Jett, Cyndi Lauper et de nombreuses autres personnalités de la musique ont également réagi à sa disparition. Jack White, qui avait repris Jolene, a résumé son admiration en deux mots : « Instant sainthood », littéralement une « canonisation immédiate ».

Billy Ray Cyrus : « Je l’aimerai toujours de tout mon cœur »

Billy Ray Cyrus a rappelé plusieurs décennies d’amitié avec Dolly Parton. Il raconte avoir grandi en la regardant à la télévision avant de la connaître personnellement. Le chanteur a notamment raconté avec humour un épisode datant de 1992. Alors que des tabloïds leur prêtaient une liaison, il était allé présenter ses excuses à Dolly Parton. Celle-ci lui aurait répondu avec un clin d’œil : « Chéri, ces ragots font vendre des disques ! » Billy Ray Cyrus, qui avait demandé à Dolly Parton de devenir la marraine de Miley Cyrus, a conclu son hommage par ces mots : « Je l’aimerai toujours de la même façon, de tout mon cœur, et ce pour toujours. »

Donald Trump ordonne la mise en berne des drapeaux américains

L’émotion a également gagné la classe politique américaine. Donald Trump a qualifié la disparition de Dolly Parton de « véritable perte pour des millions de personnes ». « Il n’y a jamais eu personne comme elle et il n’y en aura jamais », a déclaré le président américain. Donald Trump a ensuite signé une proclamation ordonnant que les drapeaux des États-Unis soient mis en berne à la Maison-Blanche, sur les bâtiments publics, les installations militaires et les représentations américaines à l’étranger jusqu’au coucher du soleil du 1er septembre. Joe Biden a de son côté rendu hommage à une « figure américaine unique » qui traitait les autres avec gentillesse et respect. Bill Clinton, accompagné dans son hommage par Hillary Clinton, a rappelé avoir vu Dolly Parton sur scène pour la première fois dès 1974. L’ancien président a salué une artiste qui racontait la vie des Américains ordinaires avec « honnêteté, humilité et cœur », mais aussi une femme profondément attachée à l’idée de rendre à la société une partie de ce qu’elle avait reçu.

Nashville et l’Empire State Building s’illuminent en rose

Les hommages ne se limitent pas aux déclarations. Dans le Tennessee, des fans ont déposé fleurs, photographies et messages devant la statue de Dolly Parton à Sevierville, sa ville natale, ainsi qu’à Nashville. À Los Angeles, des bouquets ont été déposés sur son étoile du Hollywood Walk of Fame. Le palais de justice métropolitain de Nashville a été illuminé en rose. À New York, l’Empire State Building a également choisi le rose pour honorer la chanteuse. Des admirateurs se sont également rendus au Country Music Hall of Fame de Nashville, où Dolly Parton occupait naturellement une place considérable dans l’histoire de la musique américaine.

Dollywood continuera à accueillir le public

Dollywood, le parc fondé par Dolly Parton dans le Tennessee et devenu l’un des symboles de son attachement à sa région natale, a annoncé poursuivre ses activités conformément à la volonté de la chanteuse. La famille Dollywood a salué sa « Dreamer-in-Chief » et rappelé que Dolly Parton souhaitait que le parc demeure un lieu de joie, d’espoir et de rassemblement, où sa mémoire serait célébrée par la musique, les rires et les familles plutôt que par le silence. « Dolly avait un cœur aussi vaste que les montagnes qu’elle aimait », a déclaré Eugene Naughton, président de Dollywood Parks & Resorts.

Une artiste, mais aussi des millions de livres offerts aux enfants

Les nombreux hommages rappellent enfin une dimension essentielle de Dolly Parton : son engagement philanthropique. À travers la Dollywood Foundation et surtout son programme Imagination Library, lancé en 1995, elle avait fait de l’accès des enfants aux livres l’un de ses principaux combats. L’initiative, initialement destinée aux enfants de son comté natal du Tennessee, s’est ensuite développée bien au-delà des États-Unis. La Dollywood Foundation a annoncé qu’elle poursuivrait cette mission. Son président Jeff Conyers a rappelé que Dolly Parton estimait que les immenses chances dont elle avait bénéficié lui donnaient en retour une responsabilité envers les autres.

De Jolene à I Will Always Love You, de Nashville à Hollywood, de la musique au cinéma et de Dollywood à son action pour l’alphabétisation, les hommages rendus depuis mardi racontent ainsi les multiples vies de Dolly Parton. Une chanteuse country devenue une figure de la culture populaire mondiale, célébrée après sa mort aussi bien par les Beatles et les Rolling Stones que par Beyoncé et Taylor Swift, par les présidents américains que par les milliers d’anonymes venus déposer des fleurs au Tennessee.