Frank Beard, batteur historique de ZZ Top, est mort à 77 ans

Frank Beard, batteur historique de ZZ Top, est décédé à 77 ans dans son ranch au Texas. Membre du groupe depuis plus de 50 ans, il a marqué l'histoire du rock avec son jeu de batterie sur des succès tels que La Grange et Tush. ZZ Top perd ainsi son deuxième membre en cinq ans.

Frank Beard, batteur emblématique de ZZ Top et membre du groupe pendant plus d’un demi-siècle, est mort à l’âge de 77 ans. Le musicien américain est décédé le 17 août 2026 dans son ranch de Richmond, au Texas, où il se trouvait en soins palliatifs. Sa famille était à ses côtés. La cause précise de sa mort n’a pas été rendue publique. Sa disparition a lieu cinq ans après celle de Dusty Hill, bassiste historique de ZZ Top, mort en juillet 2021. Billy Gibbons est désormais le dernier membre encore en vie du trio qui a incarné le groupe pendant plus de 50 ans.

Il avait récemment quitté la tournée de ZZ Top

La santé de Frank Beard avait déjà contraint le musicien à s’éloigner de la scène. En 2025, il avait temporairement interrompu une tournée en raison de problèmes au pied et à la cheville, avant de reprendre sa place derrière la batterie. Ces dernières semaines, son état de santé avait de nouveau entraîné son retrait. Michael Monahan l’avait remplacé à la batterie pendant plusieurs concerts de la tournée américaine The Big One!. Plusieurs dates avaient également été annulées, notamment celle prévue au Hollywood Bowl de Los Angeles au début du mois d’août. Frank Beard était finalement entré en soins palliatifs dans son ranch texan, où il est mort entouré de ses proches.

Plus de 55 ans derrière la batterie de ZZ Top

Frank Beard faisait partie de l’histoire de ZZ Top depuis les débuts du groupe. Il avait rejoint Billy Gibbons à la fin des années 1960, avant l’arrivée de Dusty Hill. La formation classique composée de Gibbons à la guitare et au chant, Hill à la basse et Beard à la batterie s’était définitivement constituée en 1970. Le trio est ensuite resté pratiquement inchangé pendant plus de cinq décennies, une longévité exceptionnelle dans l’histoire du rock. Frank Beard a participé aux 15 albums studio de ZZ Top et joué sur les plus grands succès du groupe. Son jeu de batterie accompagne notamment La Grange, Tush, Gimme All Your Lovin’, Sharp Dressed Man et Legs. Sa rythmique puissante et immédiatement reconnaissable constituait l’une des bases du son de ZZ Top, mélange de blues texan, de boogie et de rock.

Le succès mondial avec Eliminator

Déjà solidement installé dans les années 1970, notamment grâce à l’album Tres Hombres sorti en 1973, ZZ Top change de dimension dans les années 1980. L’album Eliminator, publié en 1983, devient un immense succès commercial. Le groupe accompagne alors ses morceaux de clips largement diffusés sur MTV. Les longues barbes de Billy Gibbons et Dusty Hill, leurs lunettes de soleil et leur esthétique immédiatement identifiable transforment les trois Texans en figures mondiales du rock. Frank Beard cultivait d’ailleurs un paradoxe devenu célèbre : malgré son nom, qui signifie « barbe» en anglais, il était celui des trois musiciens qui n’arborait pas l’impressionnante barbe devenue la marque de fabrique de ZZ Top. Au total, le groupe a vendu plusieurs dizaines de millions de disques dans le monde. En 2004, Frank Beard, Billy Gibbons et Dusty Hill avaient été intronisés ensemble au Rock and Roll Hall of Fame.

Billy Gibbons perd son deuxième compagnon historique

La disparition de Frank Beard frappe ZZ Top cinq ans après celle de Dusty Hill. Après la mort du bassiste en 2021 à l’âge de 72 ans, son technicien de longue date Elwood Francis avait pris sa place sur scène, conformément au souhait de Hill que le groupe poursuive son activité. Billy Gibbons a rendu hommage à Frank Beard en saluant un ami et collaborateur ainsi que l’un des batteurs les plus naturellement innovants qu’il ait connus. Il a également souligné l’importance de son « backbeat » dans l’identité musicale de ZZ Top. Le groupe a annoncé son intention de poursuivre son activité, conformément au souhait de Frank Beard. Plusieurs concerts prévus immédiatement après sa disparition ont toutefois été annulés.

La fin d’un trio qui aura traversé plus d’un demi-siècle

Avec la mort de Frank Beard, ZZ Top perd le deuxième membre de sa formation historique en cinq ans. Pendant plus de 50 ans, Beard, Gibbons et Hill avaient conservé une stabilité rarissime, traversant les décennies sans changement de personnel au sein du trio. Frank Beard laisse derrière lui une discographie commencée avec ZZ Top’s First Album en 1971 et poursuivie jusqu’à La Futura, quinzième album studio du groupe sorti en 2012. Il avait 77 ans depuis le 11 juin. Il laisse son épouse Debbie Meredith et trois enfants.